В Свободном ищут 17-летнего юношу

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В Приамурье полиция просит помочь в розыске 17-летнего юноши. Алексей Федоров исчез в Свободном 4 мая. Он вышел из общежития Амурского технического колледжа (улица Продольная, 16), и с тех пор его местонахождение неизвестно.

На вид Алексею 16-17 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза карие. На момент ухода был одет в олимпийку синего цвета, синие джинсы и черно-красные кроссовки, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (41643) 5-57-01, 5-54-13 или 02 (102 – с мобильного телефона).