Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:44 0

В Свободном ищут 17-летнего юношу

В Свободном ищут 17-летнего юношу
Фото: 28.мвд.рф

В Приамурье полиция просит помочь в розыске 17-летнего юноши. Алексей Федоров исчез в Свободном 4 мая. Он вышел из общежития Амурского технического колледжа (улица Продольная, 16), и с тех пор его местонахождение неизвестно.

На вид Алексею 16-17 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза карие. На момент ухода был одет в олимпийку синего цвета, синие джинсы и черно-красные кроссовки, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (41643) 5-57-01, 5-54-13 или 02 (102 – с мобильного телефона).

Просмотров всего: 497

#происшествия #Свободный

распечатать


Происшествия

В Серышеве приостановили работу «Шаурма city», создававшую угрозу жизни и здоровью населения
Происшествия

На трассе Благовещенск – Свободный разбились два автомобиля
Происшествия 1

За ложные показания осудили свидетеля стрельбы у бара в центре Благовещенска
Происшествия 2

В Зейском районе пропал десантник-пожарный
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь