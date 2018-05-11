Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:03 2

Амурские кадеты привезли со всероссийского сбора более 40 медалей и грамот

Амурские кадеты привезли со всероссийского сбора более 40 медалей и грамот
Фото: obramur.ru

В Казани завершился Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2018 – наследники Победы». Среди лучших команд России свои силу, знания, ловкость и выносливость демонстрировали и воспитанники Амурского кадетского корпуса.

В общей сложности мероприятие собрало более 400 участников в возрасте от 14 до 17 лет. Программу сбора посвятили знаковым событиям и знаменитым личностям в истории России. Кроме того, ребята соревновались по таким дисциплинам, как плавание, силовое тестирование, метание ножей, фехтование, стрельба, пейнтбол, гиревой спорт, военно-тактическая игра и другие.

Воспитанники Амурского кадетского корпуса выступили на соревнованиях достойно. В их активе 44 медали и грамоты различного достоинства, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Просмотров всего: 197

#дети #спорт

распечатать


Происшествия 7

В Екатеринославке едва не сгорел школьник: сельчане говорят, что подросток поджег себя сам
Происшествия

В Чигирях легковушка не пропускала детей на пешеходном переходе (видео)
Спорт 6

Всероссийский «Танковый биатлон» под Благовещенском будет открыт для зрителей
Спорт 4

ЧМ по хоккею: Россия проиграла Чехии
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Alex2019

    Alex2019
    1 час назад

    Кадеты молодцы! Участвуют в разных мероприятиях и всегда занимают призовые места!

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    42 минуты назад

    Вставай страна огромная ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь