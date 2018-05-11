Амурские кадеты привезли со всероссийского сбора более 40 медалей и грамот

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В Казани завершился Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2018 – наследники Победы». Среди лучших команд России свои силу, знания, ловкость и выносливость демонстрировали и воспитанники Амурского кадетского корпуса.

В общей сложности мероприятие собрало более 400 участников в возрасте от 14 до 17 лет. Программу сбора посвятили знаковым событиям и знаменитым личностям в истории России. Кроме того, ребята соревновались по таким дисциплинам, как плавание, силовое тестирование, метание ножей, фехтование, стрельба, пейнтбол, гиревой спорт, военно-тактическая игра и другие.

Воспитанники Амурского кадетского корпуса выступили на соревнованиях достойно. В их активе 44 медали и грамоты различного достоинства, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.