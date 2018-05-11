Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:06 1

За ложные показания осудили свидетеля стрельбы у бара в центре Благовещенска

За ложные показания осудили свидетеля стрельбы у бара в центре Благовещенска

Дело Матвея Бегезы, который ночью насмерть застрелил амурчанина у одного из баров Благовещенска, получило продолжение. На этот раз в городском суде осудили свидетеля, давшего ложные показания.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», происшествие случилось 12 ноября 2016 года в районе улиц Ленина и Шевченко. В результате конфликта с Максимом Мараевым, Матвей Бегеза достал из машины самозарядный карабин «Сайга-12» и выстрелил в Максима не менее шести раз. Пострадавший скончался в больнице.

16 ноября 2016 года убийце было предъявлено обвинение, 21 июня 2017 года уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд. Друг обвиняемого не был очевидцем преступления, но хотел помочь Бегезе избежать наказания. 29 августа 2017 года в зале суда он заявил, что после того, как услышал выстрелы на улице, в бар зашли двое парней, и один другому передал пистолет и попросил убрать его, пока не приехала полиция.

14 сентября 2017 года Бегеза был признан виновным, а показания его друга – ложными. На основании этого суд признал лжесвидетеля виновным и назначил ему 200 часов обязательных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, сообщает пресс-служба городского суда.

Просмотров всего: 1266

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В Серышеве приостановили работу «Шаурма city», создававшую угрозу жизни и здоровью населения
Происшествия

На трассе Благовещенск – Свободный разбились два автомобиля
Происшествия

В Свободном ищут 17-летнего юношу
Происшествия 2

В Зейском районе пропал десантник-пожарный
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь