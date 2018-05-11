За ложные показания осудили свидетеля стрельбы у бара в центре Благовещенска

Как сообщало ИА «Амур.инфо», происшествие случилось 12 ноября 2016 года в районе улиц Ленина и Шевченко. В результате конфликта с Максимом Мараевым, Матвей Бегеза достал из машины самозарядный карабин «Сайга-12» и выстрелил в Максима не менее шести раз. Пострадавший скончался в больнице.

16 ноября 2016 года убийце было предъявлено обвинение, 21 июня 2017 года уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд. Друг обвиняемого не был очевидцем преступления, но хотел помочь Бегезе избежать наказания. 29 августа 2017 года в зале суда он заявил, что после того, как услышал выстрелы на улице, в бар зашли двое парней, и один другому передал пистолет и попросил убрать его, пока не приехала полиция.

14 сентября 2017 года Бегеза был признан виновным, а показания его друга – ложными. На основании этого суд признал лжесвидетеля виновным и назначил ему 200 часов обязательных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, сообщает пресс-служба городского суда.