В Зейском районе пропал десантник-пожарный

Фото: instagram.com/mreporter_blg

В социальных сетях появилась информация о пропаже в Амурской области десантника-пожарного. Мужчина якобы исчез на лесном пожаре около поселка Снежногорск Зейского района, произошло это вечером 10 мая.

Как отмечается, пропал десантник-пожарный, который прибыл в Амурскую область из города Йошкар-Ола Республики Марий Эл.

«Около 17:00 в отряде заметили, что не хватает одного человека. После опроса выяснилось, что последний раз его видели недалеко от лагеря с голым торсом и босиком. Группа организовала поиски и до темноты искала пропавшего. По результатам были обнаружены следы от ступни в километре от лагеря в северном направлении.

Сегодня утром бортом Ми-8 Амурской авиабазы в район поисков была доставлена группа поисковиков и кинолог МВД с собакой. Вертолет провел осмотр района предполагаемого места пропажи и методом расширяющейся спирали облетал район в радиусе 7-8 километров. На 12:00 местного времени результатов нет. В поиске также участвуют 25 человек десантников-пожарных и один вездеход. В 15:00, после заправки, вертолет Ми-8 продолжит поиск», – сообщает паблик «Мобильный репортер».

Также есть информация, что десантник-пожарный, прибывший в Приамурье для тушения пожаров из другого региона в составе федерального резерва Авиалесоохраны, пропал ночью. Он вышел из палатки своего лагеря, развернутого в Зейском районе, и не вернулся.

В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ ИА «Амур.инфо» подтвердили, что пропал десантник-пожарный. Остальную информацию в ведомстве пока не комментируют. Сейчас идут поиски.

«В поисках задействованы около 80 человек. Это волонтеры, поисково-спасательные группы города Белогорска, кинологи, пожарно-десантная служба Амурской авиабазы и федерального резерва. Также ведутся поиски с воздуха, сейчас работают два воздушных судна – вертолет Ми-8 и самолет Ан-2 Амурской авиабазы», – сообщили в пресс-службе, уточнив, что подробности происшествия расскажут позже.