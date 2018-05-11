В Екатеринославке едва не сгорел школьник: сельчане говорят, что подросток поджег себя сам

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В Екатеринославке произошло ЧП. По словам местных жителей, 15-летний школьник облил себя бензином и поджег. По предварительной информации, пока официально не подтвержденной, на такой шаг мальчика толкнули проблемы с учебой.

В амурском следственном управлении сообщили, что информация о случившемся в правоохранительные органы поступила в 8 часов утра 11 мая. 15-летний юноша был доставлен в местную больницу с обширными ожогами, а затем переведен в областную клиническую больницу.

В АОКБ пострадавшего доставили рейсом санавиации. В лечебном учреждении сообщили, что сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По предварительной информации, у него обожжено 95 % тела.

«В Екатеринославке сегодня действительно произошел трагический случай – 15-летний подросток получил сильнейшие ожоги и был сразу же отправлен бортом санавиации в специализированное ожоговое отделение АОКБ. Поступил в отделение около 15:00. Сейчас он находится в палате реанимации в крайне тяжелом состоянии. Терапия выполняется в полном объеме, врачи делают все возможное для спасения жизни мальчика. Дальнейшее лечение будет проходить там же, в областной больнице. Медики не дают никаких прогнозов», – прокомментировали в амурском министерстве здравоохранения.

ЧП произошло во дворе частного дома, где, предположительно, проживает школьник. По данному факту Октябрьский межрайонный следственный отдел проводит проверку, в ходе которой будут выясняться все обстоятельства и причины произошедшего, в частности, был ли это самоподжог. Пострадавшего подростка опросить невозможно, так как он находится в бессознательном состоянии.

Если будут основания, то примут решение по возбуждению уголовного дела, уточнили в амурском следственном управлении.

Между тем местные жители строят свои версии произошедшего. По одной из них, школьник сам облил себя бензином и поджег из-за проблем в учебе.

Директор школы в телефонном разговоре сообщила, что не может дать комментарий, так как в школе работает комиссия. Имеет ли она отношение к ЧП, пока неизвестно. В администрации Октябрьского района сообщили, в школе № 1 села Екатеринославка, где учится мальчик, действительно проходит министерская проверка и связана она именно с происшествием. На месте также работает начальник районного отдела образования.