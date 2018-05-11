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11мая
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сегодня, 15:44 7

В Екатеринославке едва не сгорел школьник: сельчане говорят, что подросток поджег себя сам

В Екатеринославке едва не сгорел школьник: сельчане говорят, что подросток поджег себя сам
Фото: photogoroda.com

В Екатеринославке произошло ЧП. По словам местных жителей, 15-летний школьник облил себя бензином и поджег. По предварительной информации, пока официально не подтвержденной, на такой шаг мальчика толкнули проблемы с учебой.

В амурском следственном управлении сообщили, что информация о случившемся в правоохранительные органы поступила в 8 часов утра 11 мая. 15-летний юноша был доставлен в местную больницу с обширными ожогами, а затем переведен в областную клиническую больницу.

В АОКБ пострадавшего доставили рейсом санавиации. В лечебном учреждении сообщили, что сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По предварительной информации, у него обожжено 95 % тела.

«В Екатеринославке сегодня действительно произошел трагический случай – 15-летний подросток получил сильнейшие ожоги и был сразу же отправлен бортом санавиации в специализированное ожоговое отделение АОКБ. Поступил в отделение около 15:00. Сейчас он находится в палате реанимации в крайне тяжелом состоянии. Терапия выполняется в полном объеме, врачи делают все возможное для спасения жизни мальчика. Дальнейшее лечение будет проходить там же, в областной больнице. Медики не дают никаких прогнозов», – прокомментировали в амурском министерстве здравоохранения.

ЧП произошло во дворе частного дома, где, предположительно, проживает школьник. По данному факту Октябрьский межрайонный следственный отдел проводит проверку, в ходе которой будут выясняться все обстоятельства и причины произошедшего, в частности, был ли это самоподжог. Пострадавшего подростка опросить невозможно, так как он находится в бессознательном состоянии.

Если будут основания, то примут решение по возбуждению уголовного дела, уточнили в амурском следственном управлении.

Между тем местные жители строят свои версии произошедшего. По одной из них, школьник сам облил себя бензином и поджег из-за проблем в учебе.

Директор школы в телефонном разговоре сообщила, что не может дать комментарий, так как в школе работает комиссия. Имеет ли она отношение к ЧП, пока неизвестно. В администрации Октябрьского района сообщили, в школе № 1 села Екатеринославка, где учится мальчик, действительно проходит министерская проверка и связана она именно с происшествием. На месте также работает начальник районного отдела образования.

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#дети #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Не сдал ВПР.

  • Tehnik

    Tehnik
    2 часа назад

    Эволюция

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    95 %....капец...(((

  • OT

    OT
    1 час назад

    Что-то неверится, что сам себя поджег. Случайно может себя поджег, а не специально или кто помог. Скорее с высоты спрыгнет или повесится, но поджечь себя...

    Может тут несчастный случай. Тяжело все-ж такие вещи о детях читать.

    Представьте себе своего дитя в таком несчастном случае.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    OT

    Что-то неверится, что сам себя поджег. Случайно может себя поджег, а не специально или кто помог. Скорее с высоты спрыгнет или повесится, но поджечь себя...



    Ага, директор школы пришел и поджег его...

  • OT

    OT
    1 час назад

    Изнуренков

    OT

    Что-то неверится, что сам себя поджег. Случайно может себя поджег, а не специально или кто помог. Скорее с высоты спрыгнет или повесится, но поджечь себя...



    Ага, директор школы пришел и поджег его...



    Кто его знает. Иной раз и в голову не придет мысль о таких вещах, какие просто невозможны.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Дикость какая. Но кто-то вбил в его голову мысль о неразрешимости проблем с учебой. На носу ОГЭ, с учителями надо разбираться.

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