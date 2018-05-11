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11мая
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сегодня, 15:32 1

Ученики благовещенского лицея № 11 будут учиться дистанционно

Ученики благовещенского лицея № 11 будут учиться дистанционно
Фото: school11.obrblag.info

В благовещенском лицее № 11 начнут ремонтировать кровлю над школьной столовой. В связи с этим режим работы учебного заведения изменится. Школьников переведут на дистанционное обучение.

Как сообщает администрация Благовещенска, ремонт начнется 11 мая и должен завершиться 14 мая. Для определения сроков проведения ремонтных работ кровли были учтены благоприятные погодные условия, а также график окончания учебного года, расписание ГИА, режим работы пришкольного лагеря и профильных летних смен.

11, 12 и 14 мая режим работы лицея изменится: учащиеся с 1 по 11 классы перейдут на дистанционное обучение. «Данные действия осуществляются в пределах полномочий руководства общеобразовательного учреждения, не противоречат действующему законодательству и не влекут за собой снижение качества предоставляемых образовательных услуг», – подчеркивает администрация Благовещенска.

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#строительство #школа

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