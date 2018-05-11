Благовещенец избил коллегу после спора из-за удержания средств из зарплаты

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В Благовещенске произошла драка между рабочими одной организации. У одного из них удержали деньги из зарплаты за прогул, и тот начал конфликт с коллегами, которые его выдали. В результате прогульщик был жестоко избит и подал заявление в суд.

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Было установлено, что словесный конфликт разгорелся между потерпевшим и водителем организации. Они вышли на улицу, и водитель нанес оппоненту удар головой в нос, затем не менее трех ударов кулаком в грудь. Потерпевший от удара присел и попытался убежать. Но водитель подбежал к нему со спины, схватил его рукой за плечо, ударил кулаком в голову. Пострадавший упал на колени, снова пропустил удар и упал.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил закрытую тупую травму грудной клетки с переломами ребер. Кроме того, было повреждено левое легкое.

Подсудимый свою вину в суде не признал. Он пояснил, что работает водителем, развозит работников на объекты, а также сообщает мастеру о тех, кого нет на рабочем месте. В июле 2016 года подсудимый отсутствовал на участке. Еще один работник сообщил водителю об этом. Последний сообщил мастеру, и у прогульщика из зарплаты вычли 2 000 рублей.

В день выдачи зарплаты потерпевший стал требовать деньги от выдавшего его работника и от водителя. По словам подсудимого, прогульщик толкнул его в грудь и сказал: «Я с вами разберусь». Водитель взял его за плечо, но потерпевший резко развернулся и нанес ему удар в грудную клетку. После чего и началась драка.

Хотя водитель не признал свою вину, она подтверждается исследованными судом доказательствами. Суд не признал смягчающим обстоятельством противоправное поведение потерпевшего. Зато отягчающим обстоятельством стал рецидив преступления. Водитель избил потерпевшего в период непогашенной судимости за совершение другого преступления.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.