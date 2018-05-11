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В Приамурье экс-инспектора ветнадзора подозревают в подлоге

В Приамурье экс-инспектора ветнадзора подозревают в подлоге
Фото: cdn2.trend.az

В Амурской области бывший государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора подозревается в служебном подлоге. Следователи СУ на транспорте СК РФ возбудили два уголовных дела.

Бывший государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области подозревается в совершении служебного подлога.

По версии следствия, в мае 2016 года государственный инспектор внес в протокол об административном правонарушении заведомо ложные сведения. Протокол был составлен в отношении иностранца за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил. Как отмечает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте, на нарушение закона специалист пошел, стремясь улучшить показатели работы и получить премию по итогам месяца. Аналогичные действия государственный инспектор совершил в октябре 2016 года, сообщает ведомство.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.

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#закон

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