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11мая
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В некоторых районах Приамурья ожидаются грозы: прогноз погоды на 12 мая

В некоторых районах Приамурья ожидаются грозы: прогноз погоды на 12 мая
Фото: ukr.media

В Амурской области 12 мая установится переменная облачность, местами пройдут слабые и умеренные осадки. Днем в некоторых районах ожидаются грозы. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, в отдельных районах его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Температура ночью составит 7…12 градусов тепла, по северу местами от минус 3 до 2. Днем термометры покажут 21….26 градусов выше нуля, при облачности и дожде – плюс 11…16.

В Благовещенске также ожидается переменная облачность, во второй половине ночи и во второй половине дня пройдет слабый дождь. Северный ветер ночью будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, днем – 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 8…10, днем – плюс 20…22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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