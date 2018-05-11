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11мая
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сегодня, 14:06 2

В Амурской области за взятку осужден бывший сотрудник СИЗО

В Амурской области за взятку осужден бывший сотрудник СИЗО
Фото: inkazan.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области. 41-летний мужчина признан виновным в получении взятки.

Суд установил, что 13 марта текущего года в Благовещенске начальник режима ФКУ «Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Амурской области» получил от осужденного взятку в размере 30 тысяч рублей. Взамен он обеспечил приоритетные условия для отбывания наказания – направил заключенного в исправительное учреждение, расположенное по месту жительства взяткодателя.

Приговором суда за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ бывшему сотруднику СИЗО назначено наказание в сумме 10-кратного размера полученной взятки. Таким образом, взяв 30 тысяч, он должен выплатить государству 300 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #суды

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    33 минуты назад

    Это кто такой?

  • Питерский

    Питерский
    2 минуты назад

    Там все такие

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