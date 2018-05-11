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В Чигирях легковушка не пропускала детей на пешеходном переходе (видео)

В Чигирях легковушка не пропускала детей на пешеходном переходе (видео)

В селе Чигири произошел инцидент с легковушкой и двумя детьми. Машина не пропускала ребят на пешеходном переходе, в результате чего чуть не произошел наезд на них.

Происшествие в ИА «Сканер» прислала подписчица. По ее словам, это случилось 11 мая около 12:00. За рулем автомобиля «Ока» находился пожилой мужчина.

Видео активно обсуждают пользователи социальных сетей. В частности, люди обратили внимание, что сзади на авто, по всей видимости, установлен знак «инвалид». Возможно, поэтому водитель не смог быстро среагировать и остановиться.

«На видео видно, что пытался остановиться, походу ему тормоза прокачать надо, сел за руль неисправной машины! Инвалид или нет – здесь разницы нет, он участник дорожного движения!» – написал один из пользователей.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в действиях водителя усматривается нарушение по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, очевидцев просят обратиться по телефону 42-52-62 и предоставить в ГИБДД имеющиеся фото и видео.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 753

#дети #происшествия #транспорт

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