Благовещенские таможенники пресекли контрабанду рогов сайгака

Фото пресс-службы Благовещенской таможни

Благовещенские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Амурской области пресекли попытку вывоза за рубеж 25 рогов сайгака. Это произошло в пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ.

Дериваты пытался вывезти гражданин КНР. Чтобы скрыть ценный груз, он спрятал его под верхней одеждой.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет, со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Рога сайгака были изъяты. В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

Как отмечается, рога сайгака в традиционной китайской медицине стоят в одном ряду с рогами носорога, классифицируются как обладающие жаропонижающими и очищающими организм свойствами.