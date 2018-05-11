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11мая
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сегодня, 13:14 1

Благовещенские таможенники пресекли контрабанду рогов сайгака

Благовещенские таможенники пресекли контрабанду рогов сайгака
Фото пресс-службы Благовещенской таможни

Благовещенские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Амурской области пресекли попытку вывоза за рубеж 25 рогов сайгака. Это произошло в пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ.

Дериваты пытался вывезти гражданин КНР. Чтобы скрыть ценный груз, он спрятал его под верхней одеждой.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет, со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Рога сайгака были изъяты. В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

Как отмечается, рога сайгака в традиционной китайской медицине стоят в одном ряду с рогами носорога, классифицируются как обладающие жаропонижающими и очищающими организм свойствами.

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#происшествия #таможня

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    лучше бы это УФСБ пресекало убийство этих сайгаков, чем вывоз его частей.

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