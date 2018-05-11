В Прогрессе задержали поджигателей сухой травы

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В Приамурье задержаны мужчины, поджигавшие сухую траву. Так, 10 мая патрульно-надзорная группа застала местного жителя за поджогом травы в пади поселка Новорайчихинск напротив улицы Нагорной. За опасным занятием мужчину застали работники администрации поселка городского типа Прогресс во время патрулирования.

На место возгорания были направлены пожарные, которые не допустили дальнейшего распространения огня. Свой поступок мужчина объяснил тем, что после пала зеленая трава на поле вырастет быстрее, а участок ему необходим под пастбище. В отношении него был составлен административный протокол. Нарушителя противопожарного режима наказали штрафом.

1 мая двое жителей Прогресса в районе улицы Райчихинской обнаружили мужчину, который шел через падь и по ходу следования поджигал спичками сухую траву. Мужчины задержали нарушителя и отвели в пожарную часть. 56-летний злоумышленник был привлечен к административной ответственности.