К разработке проекта горпарка в Райчихинске подключат общественников

11 мая губернатор Приамурья провел совещание, касающееся создания парка отдыха в Райчихинске. На нем было дано поручение создать рабочую группу, чтобы та оперативно разработала и согласовала проект парка, учитывая основные требования. Также принято решение подключить к работе над проектом общественников.

«В первую очередь необходимо обеспечить поток людей в парк, сделать, например, бесплатную детскую, спортивную площадки. К ним пойдут люди. Также надо создать инфраструктуру для того, чтобы там могли работать предприниматели (водоснабжение, электричество, широкие дорожки), тогда в парке появятся и аттракционы, и киоски, и прокаты роликов и велосипедов. Парк будет жить», – подчеркнул Александр Козлов.

Правительство готово оказать сопроводительную помощь предпринимателям, в том числе при сотрудничестве с кредитными организациями для получения кредитов на льготных условиях.

Для того, чтобы проект соответствовал современным требованиям молодого поколения, для его разработки подключили общественников. Кроме того, в рабочую группу вошли представители главного управления капитального строительства Благовещенска и строители. Разработать и согласовать проект они намерены в течение недели.

По поручению главы области, к реализации проекта подключили и компании – «Амурский уголь» и Райчихинскую ГРЭС. Они могут предоставить технику, рабочую силу и взять на себя электрификацию и освещение территории парка, сообщает областное правительство.