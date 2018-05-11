Отопительный сезон продолжается в пяти районах Приамурья

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В Амурской области отопительный период завершен в 23 муниципальных образованиях. В связи с погодными условиями он продолжается в Зейском, Магдагачинском, Селемджинском, Сковородинском, Тындинском районах и в Тынде.

Для этих районов фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций ЖКХ Амурской области созданы в полном объёме, и их достаточно до благополучного завершения отопительного периода.

В районах Амурской области отключение отопления производится в период, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке не ниже +8 градусов. Главы муниципальных образований Приамурья подходят к этому вопросу с учетом фактических погодных условий в районах.

Первое отключение тепла в жилых домах прошло 24 апреля текущего года в областном центре Приамурья, сообщает пресс-служба областного министерства ЖКХ.