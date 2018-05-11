ОНФ: управление ЖКХ Белогорска заключало контракты на строительство с одной компанией

Фото: Владимир Чернявский / АиФ

Обновлено: 14:41



В ходе мониторинга госзакупок активисты проекта ОНФ «За честные закупки» выявили признаки возможной личной заинтересованности чиновников при заключении контрактов на строительство домов в Белогорске.

Управление ЖКХ Белогорска на протяжении двух лет заключало контракты на долевое участие в строительстве многоквартирных домов с компанией, косвенно связанной с заместителем главы города по ЖКХ. 75 контрактов было заключено с компанией ООО «РСК-Альянс» – единственным участником закупок. Общая сумма контрактов превысила миллиард рублей.

По мнению экспертов проекта, здесь усматриваются признаки возможного конфликта интересов (косвенная личная заинтересованность) Александра Башуна, заместителя главы города по ЖКХ, в подчинении которого находится управление ЖКХ. С 2005 по 2008 года Александр Башун имел долю 90 % и являлся руководителем ООО «Теплоэнергия-2», 50 % которого сейчас принадлежит его сыну Дмитрию Башуну.

Совместно с ним владельцем и директором «Теплоэнергии-2» является Вячеслав Махалов – владелец и генеральный директор ООО «РСК-Альянс».

«Кроме того, Александр Башун имел 95 % долю в ООО "Новатор", директором которой также является Вячеслав Махалов. "Новатор" и "РСК-Альянс" расположены по одному адресу и имеют одинаковый контактный номер телефона», – рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Сергей Мазунин. Он отметил, что, таким образом, имеются признаки личной заинтересованности между заказчиком и участником закупки, которые могли привести к ограничению конкуренции при осуществлении закупок для государственных нужд.

Замглавы по ЖКХ Белогорска Александр Башун прокомментировал ситуацию информационному агентству Амур28.инфо: «Деятельность активистов ОНФ, безусловно, дело нужное и правильное. Их бдительность похвальна, но, по-моему, главное в этом вопросе не переусердствовать. На самом деле ничего общего с ООО "РСК-Альянс" ни лично-косвенно, ни заинтересованно я не имею. Все контракты, которые исполняла эта организация, прошли в рамках открытых аукционных процедур, участие в которых могли принять все желающие. За период с 2013 по 2017 годы по выигранным конкурсным процедурам дома в Белогорске строили семь строительных организаций. РСК "Альянс", действительно, выполнил 73 контракта из 287 контрактов, объем финансирования составил чуть более 920 миллионов из 1,8 миллиарда за пять лет. При этом эта компания построила 497 квартир – менее половины всего построенного за эти годы жилья (1 061 квартира). Что касается моего учредительства где-то, то с апреля 2008 года в связи с избранием председателем комитета заксобрания Амурской области никаких активов у меня не было, нет и быть не может. Все пояснения мною по этому поводу надзорному органу уже даны. Полагаю, что материалы проверки после ее окончания будут направлены в структуры ОНФ и ее выводы лягут в основу новых методических рекомендаций активистам этой уважаемой организации в части предварительного анализа имеющейся информации перед ее обнародованием».

Кроме Белогорска, ОНФ обнаружил сомнительные закупки в Нижегородской и Новосибирской областях на общую сумму 15,3 миллиарда рублей.