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11мая
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В Белогорском районе по вине пьяного водителя погибла женщина

В Белогорском районе по вине пьяного водителя погибла женщина
Фото: kriminal.blg

10 мая в селе Новоандреевка Белогорского района произошло ДТП. Мужчина 1970 года рождения управлял автомобилем «Ока», находясь в состоянии опьянения. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Пассажирка авто, женщина 1989 года рождения, от полученных травм скончалась на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следственным отделом МО МВД России «Белогорский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Водитель задержан, сообщает амурское управление МВД России.

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#ДТП

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Комментарии
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  • fgntrjrjkrtjfg

    fgntrjrjkrtjfg
    13 минут назад

    Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog

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