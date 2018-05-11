В Белогорском районе по вине пьяного водителя погибла женщина

Фото: kriminal.blg

10 мая в селе Новоандреевка Белогорского района произошло ДТП. Мужчина 1970 года рождения управлял автомобилем «Ока», находясь в состоянии опьянения. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Пассажирка авто, женщина 1989 года рождения, от полученных травм скончалась на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следственным отделом МО МВД России «Белогорский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель задержан, сообщает амурское управление МВД России.

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#ДТП

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Елена Котейко