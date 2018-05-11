Более половины всех горящих лесов в России находится в Приамурье

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Для сравнения, в это же время в Хабаровском крае отмечены возгорания на площади 2,9 тысячи гектаров. Крупные очаги регистрировались в Забайкальском крае, где площадь лесных пожаров превысила 24 тысячи гектаров. Около 100 гектаров горело в Красноярском крае, 9 гектаров – в Башкирии, 5 гектаров – в Бурятии.

За минувшие сутки, 10 мая, в России потушили 92 пожара в лесах регионов России, на утро оставались действующими порядка 50 возгораний. По информации Амурского центр ГЗ и ПБ, за этот же период в Приамурье потушили 8 пожаров из 18-ти.

Одно из возгораний в 22,5 километрах от села Толбузино Магдагачинского района, действовало с 26 апреля. 6 мая его удалось локализовать, а 10 мая – ликвидировать. За это время огонь успел пройти 8 130 гектаров. На его тушении были задействованы 109 человек десантно-пожарной службы Амурской авиабазы, 10 человек лесной охраны, 86 человек федерального резерва «Авиалесоохраны» из Хакасии, Йошкар-Олы, Омска и Бурятии.

В Приамурье действующими остаются десять возгораний, три из которых локализовано на площади 974 гектара, три пожара закрыты решением КЧС на площади 5 149 гектаров. Пожары действуют в Зейском, Мазановском районах.

На тушении пожаров задействован 671 человек. Из них: парашютно-пожарная служба Амурской авиабазы (41 человек), десантно-пожарная служба Амурской авиабазы (48 человек), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (365 человек), летчики-наблюдатели (5 человек), лесная охрана (91 человек), государственная противопожарная служба (18 человек), служба спасения (5 человек), арендаторы (65 человек), привлеченное население (25 человек), амурский спасательный центр Хабаровска (8 человек). Задействовано 80 единиц техники, в том числе пять воздушных судов (три вертолета и два самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием.