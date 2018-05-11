В Свободном прошел второй за 15 лет парад Победы

Фото: пресс-служба Свободного

9 Мая свободненцы отмечали День Победы. Центральным местом для проведения праздничных событий стала главная площадь города. На ней в 10 часов утра стартовал парад в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Парад в Свободном проводится второй год подряд – до этого был 15-летний перерыв. Торжественное шествие в честь 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в 10 часов утра 9 Мая на центральной площади.

В параде участвовали военнослужащие 50-й отдельной железнодорожной бригады, участники локальных войн, а также более 300 детей – это кадеты детского морского центра, и юнармейцы школ города.

«Такого стройного и красивого парада, мне кажется, не было уже давно, – поделилась своим мнением жительница Свободного Ирина Фролкова. – Очень понравилось, что и автомобили были задействованы, и строевой шаг у всех участников был очень четким».

Парад завершила колонна традиционного «Бессмертного полка».

В прошлом году в акции участвовали около 5 000 свободненцев, а в этом году «Бессмертный полк» Свободного насчитал около 8 000 человек.

Глава города Юрий Романов посетил ветеранов – среди них Бахиджан Мухомедьянов, родившийся в 1925 году и в 1941 ушедший держать оборону Ленинграда. Также глава навестил с подарками Веру Владимировну Лешенок, Лидию Ивановну Авилову и других. Все 23 участника войны не остались без внимания со стороны городских властей, школьников, предпринимателей.

С центральной площади участники торжества направились на мемориал Славы, где прошло возложение цветов.

«9 Мая 1945 года наступил великий день, День Победы! И мы все помним о подвигах русских солдат, женщин, детей. Ведь каждый в годы войны отдал что-то во имя Победы. Она была достигнута. Она всегда в наших сердцах и душах, – обратился к присутствующим глава Свободного. – Глядя на наше мирное небо в этот великий день 9 Мая, мы все понимаем, что это благодаря нашим отцам, дедам и прадедам мы можем сегодня жить свободно. Думаю, что в каждой семье есть своя история, которой можно гордиться и дай бог, чтобы она передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. И всегда оставалась в памяти. Мы все безмерно благодарны ветеранам, участникам войны и их вдовам, труженикам тыла и всем, кто ковал Великую Победу! Мирного неба всем! И с праздником!».

Память о погибших почтили минутой молчания.

Также ряд мероприятий прошёл в краеведческом музее. Там можно было посмотреть интерактивную военную выставку, а в 18 часов стартовал литературный флешмоб «Василий Теркин – мой герой», а также пелись военные песни. К творчеству военных лет можно было прикоснуться и в «Квартале Победы», который работал с 15 часов на улице Ленина – от Зейской до Кручинина.

«В квартале Победы работали мастер-классы по изготовлению лент в технике канзаши, викторины, конкурсы, рисовали аквагрим, – рассказала специалист отдела по делам молодежи, семьи и детства администрации города Виталина Иванча. – А на перекрестке улиц Ленина и Кручинина, с использованием большого экрана, мы устроили караоке для всех желающих. Пели песни военных лет. Людям очень эта идея понравилась».

В городском парке в этот день в огромной палатке устроили полевой кинотеатр с просмотром документальных и художественных фильмов о войне.

Вечером на площади начался концерт, который завершился праздничным салютом.