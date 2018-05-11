День Победы в Благовещенске: как это было (видео)

Торжественный марш в честь Великой Победы пришли посмотреть амурчане всех поколений. Главными гостями на празднике, несомненно, стали ветераны Великой Отечественной войны. Вдоль площади Ленина промаршировали воины Благовещенского гарнизона, школьники, представители силовых структур, ветераны боевых действий. Командовал прохождением войск начальник Благовещенского военного гарнизона Сергей Галушка, а принимал – начальник ДВОКУ Владимир Грызлов.

Один из главный российских праздников поддержали и курсанты ДВОКУ, в том числе и те, кто приехал в дальневосточное училище из других государств. Поздравив ветеранов, зрители сами выстроились в колонны, чтобы стройными рядами пройти в «Бессмертном полку» и вспомнить своих героев Великой Отечественной войны.

Акция, побившая рекорды по числу участников по всей стране, стала самой массовой и за всю историю проведения в Благовещенске. В областном центре в ней приняли участие больше 17 тысяч человек. В 2013 году, когда акция прошла впервые, в ней приняли участие 3 тысячи человек, в прошлом году – 13 тысяч.