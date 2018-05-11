Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:15 1

День Победы в Благовещенске: как это было (видео)

День Победы в Благовещенске: как это было (видео)

Благовещенск масштабно отпраздновал 9 Мая. Более 20 тысяч человек собрались на главной площади города, чтобы увидеть торжественное прохождение войск в честь 73-й годовщины Победы. А «Бессмертный полк» в этом году собрал рекордное число участников – больше 17 тысяч человек прошли по улице Ленина с портретами ветеранов.

Торжественный марш в честь Великой Победы пришли посмотреть амурчане всех поколений. Главными гостями на празднике, несомненно, стали ветераны Великой Отечественной войны. Вдоль площади Ленина промаршировали воины Благовещенского гарнизона, школьники, представители силовых структур, ветераны боевых действий. Командовал прохождением войск начальник Благовещенского военного гарнизона Сергей Галушка, а принимал – начальник ДВОКУ Владимир Грызлов.

Один из главный российских праздников поддержали и курсанты ДВОКУ, в том числе и те, кто приехал в дальневосточное училище из других государств. Поздравив ветеранов, зрители сами выстроились в колонны, чтобы стройными рядами пройти в «Бессмертном полку» и вспомнить своих героев Великой Отечественной войны.

Акция, побившая рекорды по числу участников по всей стране, стала самой массовой и за всю историю проведения в Благовещенске. В областном центре в ней приняли участие больше 17 тысяч человек. В 2013 году, когда акция прошла впервые, в ней приняли участие 3 тысячи человек, в прошлом году – 13 тысяч.

Просмотров всего: 281

#жизнь #память #праздники

распечатать


Общество 1

В Свободном прошел второй за 15 лет парад Победы
Спорт 2

Всероссийский «Танковый биатлон» под Благовещенском будет открыт для зрителей
Спорт 1

Амурские пловцы приняли участие в первом «Бессмертном десанте»
Общество

«Такси 5», «Статус: Обновлен», «Истерия»: кинопремьеры недели
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • fgntrjrjkrtjfg

    fgntrjrjkrtjfg
    11 минут назад

    наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://5.gp/mnblog

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь