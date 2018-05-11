МЧС предлагает изменить правила проведения проверок ТРЦ

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Специалисты МЧС России разработали законопроект, который изменит порядок проведения проверок безопасности торгово-развлекательных центров и других подобных объектов. В частности, предлагается проводить проверку зданий целиком и отказаться от предварительных уведомлений.

Кроме того, как сообщает RT, планируется расширить полномочия Госпожнадзора, чаще проводить инспекции объектов, а также законодательно закрепить участие МЧС в выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов массового пребывания людей.

Как сообщает глава департамента надзорной и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев, предлагается проводить противопожарную проверку зданий целиком, а не эксплуатирующих его юрлиц по отдельности. По его словам, так фирмы переходят на упрощенные схемы налогообложения, а в итоге уходят от проверок, пользуясь так называемыми надзорными каникулами, согласно которым действует запрет на проверку предприятий малого и среднего бизнеса.

Главный государственный инспектор России по пожарному надзору также отметил, что предлагается отказаться от уведомительного характера проверок, который позволяет арендаторам помещений заблаговременно скрывать имеющиеся нарушения.

Также предлагается проводить плановые проверки торгово-развлекательных центров не реже одного раза в два года. При этом у должностных лиц МЧС будет возможность совершать ежегодные профилактические осмотры таких зданий, а ежеквартально в ТРЦ будут проводиться практические противопожарные тренировки с участием сотрудников ведомства.

Начатая после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» масштабная проверка противопожарной безопасности в местах массового пребывания людей уже выявила более 220 тысяч нарушений. По словам Еникеева, из-за грубого несоблюдения противопожарных мер приостановлена деятельность 154 ТРЦ, детских игровых зон и кинозалов. Нарушения были выявлены в каждом втором здании в стране.

Среди самых распространённых нарушений – неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов (15 тысяч случаев), неисправные системы пожарной сигнализации, оповещения, автоматического пожаротушения и противодымной вентиляции (более 10 тысяч случаев) и неукомплектованность первичными средствами пожаротушения наряду с необученностью персонала действиям при пожаре (свыше 5,5 тысячи объектов).

По словам главы департамента надзорной и профилактической работы МЧС, уже устранено около 30 тысяч выявленных нарушений. Остальные проблемы ликвидируются в настоящий момент.

Сотни обследованных зданий имеют нарушения, устранить которые можно лишь в ходе их реконструкции. А некоторые из объектов были переоборудованы в торгово-развлекательные центры из зданий производственного и складского назначения, в том числе без соблюдения специальных технических условий.