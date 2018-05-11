Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:42 2

Всероссийский «Танковый биатлон» под Благовещенском будет открыт для зрителей

Всероссийский «Танковый биатлон» под Благовещенском будет открыт для зрителей
Фото: ria.ru

Всероссийские военные соревнования «Танковый биатлон» пройдут в Амурской области с 14 по 25 мая. Они состоятся на оборудованном полигоне на 32 километре Новотроицкого шоссе. Посетить «Биатлон» бесплатно может любой гражданин России, правда, кроме первого и последнего дня.

В «Танковом биатлоне» примут участие команды всех военных округов Российской Федерации, а также ВДВ и трех военных училищ. ДВОКУ выставляет две команды: танкистов и мотострелков, рассказал заместитель начальника вуза по учебной и научной работе Владимир Рукосуев.

«Сегодня в Приамурье прилетел председатель комиссии, начальник управления боевой подготовки сухопутных войск генерал Роман Бинюков, – добавил Владимир Михайлович. – Сегодня проводится осмотр места проведения соревнований, ведется пристрел. Завтра осмотр завершится».

На столь масштабные соревнования вход для всех желающих будет бесплатным. В четверг, 11 мая, эти вопросы обсудили с мэром Благовещенска Валентиной Калитой и зампредом областного правительства Ольгой Лысенко. Ограничения вводятся только в первый и последний дни соревнований – 14 и 25 мая вход будет только по пригласительным, для организованных групп.

Во все остальные дни вход на танковый биатлон свободный – с 10 до 18 часов. Единственное условие – наличие российского паспорта. Разумеется, будут соблюдаться меры безопасности: регулировщики на входе, рамка металлоискателя, через которую должны будут проходить все гости.

Помимо соревнований, зрители смогут посмотреть большую экспозицию «Партизанская деревня». Здесь построены полевой клуб, землянки и другие объекты лесной базы партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны. Также на полигоне, где проводятся соревнования, будет выставлена военная техника и ряд других услуг и развлечений: прогулки на лошадях, катание на квадроциклах.

«Конечно, отдельные услуги будут платные, потому что у ДВОКУ нет тех же своих коней, – пояснил Владимир Михайлович. – Также на месте будут все необходимые услуги для отдыха: напитки, мороженое, туалеты. Просто можно погулять – там у нас белочки бегают. Сфотографироваться и отдохнуть».

В это же время будут проходить соревнования. При желании, гости могут пройти на трибуны и посмотреть их.

Просмотров всего: 885

#военные #память #спорт

распечатать


Общество 1

День Победы в Благовещенске: как это было (видео)
Спорт 2

ЧМ по хоккею: Россия проиграла Чехии
Общество 1

Амурские любители пейнтбола устроили на берегах реки Зеи «вьетнамскую войну»
Спорт 1

Амурские пловцы приняли участие в первом «Бессмертном десанте»
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • fabom

    fabom
    31 минута назад

    Во сколько будет проходить на выходных???? Хотела бы приехать с друзьями, посмотреть...

  • fgntrjrjkrtjfg

    fgntrjrjkrtjfg
    12 минут назад

    Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь