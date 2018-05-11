Всероссийский «Танковый биатлон» под Благовещенском будет открыт для зрителей

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В «Танковом биатлоне» примут участие команды всех военных округов Российской Федерации, а также ВДВ и трех военных училищ. ДВОКУ выставляет две команды: танкистов и мотострелков, рассказал заместитель начальника вуза по учебной и научной работе Владимир Рукосуев.

«Сегодня в Приамурье прилетел председатель комиссии, начальник управления боевой подготовки сухопутных войск генерал Роман Бинюков, – добавил Владимир Михайлович. – Сегодня проводится осмотр места проведения соревнований, ведется пристрел. Завтра осмотр завершится».

На столь масштабные соревнования вход для всех желающих будет бесплатным. В четверг, 11 мая, эти вопросы обсудили с мэром Благовещенска Валентиной Калитой и зампредом областного правительства Ольгой Лысенко. Ограничения вводятся только в первый и последний дни соревнований – 14 и 25 мая вход будет только по пригласительным, для организованных групп.

Во все остальные дни вход на танковый биатлон свободный – с 10 до 18 часов. Единственное условие – наличие российского паспорта. Разумеется, будут соблюдаться меры безопасности: регулировщики на входе, рамка металлоискателя, через которую должны будут проходить все гости.

Помимо соревнований, зрители смогут посмотреть большую экспозицию «Партизанская деревня». Здесь построены полевой клуб, землянки и другие объекты лесной базы партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны. Также на полигоне, где проводятся соревнования, будет выставлена военная техника и ряд других услуг и развлечений: прогулки на лошадях, катание на квадроциклах.

«Конечно, отдельные услуги будут платные, потому что у ДВОКУ нет тех же своих коней, – пояснил Владимир Михайлович. – Также на месте будут все необходимые услуги для отдыха: напитки, мороженое, туалеты. Просто можно погулять – там у нас белочки бегают. Сфотографироваться и отдохнуть».

В это же время будут проходить соревнования. При желании, гости могут пройти на трибуны и посмотреть их.