Развитию АПК Дальнего Востока поможет торговый конфликт между США и Китаем

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Отказ Пекина от закупок американских сои и кукурузы поможет развиваться агропромышленному комплексу Дальнего Востока, считает президент группы компаний «Арника» (Владивосток) Александр Генералов. Торговая война между КНР и США даст возможность Дальнему Востоку увеличить экспорт сельхозпродукции в страны АТР в десятки раз.

Прекратив делать закупки у США, Китай станет искать новые рынки. И российский Дальний Восток, по мнению эксперта, – идеальный кандидат для этого, пишет Федеральное агентство новостей.

«Перспектива развития сельского хозяйства на востоке России изначально лежит исключительно во включенности в систему разделения труда Азиатско-Тихоокеанского региона. Рынки Китая, Японии, Южной Кореи и их технологии – вот ключевые пазлы, без которых невозможно обсуждать всерьез развитие», – объяснил Генералов.

Эксперт подчеркнул, что потребность в сое, кукурузе и рисе в Азиатско-Тихоокеанском регионе очень большая. Он напомнил, что соя и кукуруза выращиваются в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Пока, по словам Генералова, российские соя и кукуруза не смогут наполовину покрыть запросы только японских компаний, однако это создает большой потенциал для роста экспорта.

Чтобы разрешить проблему, Генералов призвал привлекать инвестиции в дальневосточный агропромышленный комплекс, решить проблему с инфраструктурой хранения, переработки и логистики.

В апреле в ответы на намерение США значительно повысить пошлины на целый ряд ввозимых из Китая товаров Пекин ввел пошлины в размере 25 % на 106 американских товаров. В их число попали соевые бобы, автомобили и химическая продукция. В мае ряд СМИ сообщили о том, что Китай практически прекратил закупку соевых бобов и кукурузы у США.