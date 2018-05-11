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Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП, случившегося на стоянке у театра кукол (видео)

Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП, случившегося на стоянке у театра кукол (видео)

В Благовещенске 5 мая 2018 года около 13:30 произошло дорожно-транспортное происшествие в районе дома № 60/4 по улице Шевченко – на стоянке у театра кукол. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, выезжая с парковочного места задел стоящий рядом автомобиль Toyota Mark II.

В результате происшествия автомобиль Toyota Mark II получил механические повреждения, а виновный Toyota Land Cruiser скрылся с места происшествия.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. Любую информацию о нем просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам 59-46-86, 8-962-285-82-40 или в дежурную часть по телефону 42-52-62.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    42 минуты назад

    Интересно, а снимал кто и для чего?

  • Цунай

    Цунай
    32 минуты назад

    Охрана XL

  • fgntrjrjkrtjfg

    fgntrjrjkrtjfg
    12 минут назад

    Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog

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