Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП, случившегося на стоянке у театра кукол (видео)

В Благовещенске 5 мая 2018 года около 13:30 произошло дорожно-транспортное происшествие в районе дома № 60/4 по улице Шевченко – на стоянке у театра кукол. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, выезжая с парковочного места задел стоящий рядом автомобиль Toyota Mark II.

В результате происшествия автомобиль Toyota Mark II получил механические повреждения, а виновный Toyota Land Cruiser скрылся с места происшествия. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. Любую информацию о нем просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам 59-46-86, 8-962-285-82-40 или в дежурную часть по телефону 42-52-62.

Просмотров всего: 969

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Екатерина PL