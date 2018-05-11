В Магдагачинском районе сотрудники полиции раскрыли убийство

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В дежурную часть отдела полиции по Магдагачинскому району сообщили об обнаружении тела мужчины. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили в доме тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, провели обход домов и торговых точек села. Недалеко от места происшествия полицейские обнаружили нож, который, предположительно, использовался в качестве орудия преступления.

В результате проведенных мероприятий полицейские установили личность гражданина, который может быть причастен к совершению преступления. Им оказался родственник погибшего. Как сообщает СУ СК по Амурской области, это его родной брат. В ходе проверки его показаний на месте преступления мужчина воспроизвел последовательность своих действий и объяснил причины своего поступка: якобы погибший брат нигде не работал и находился у него на иждивении.

«Предварительно установлено, что во время распития алкогольных напитков между родственниками произошел конфликт, в ходе которого один нанес другому удар ножом. От полученных травм мужчина скончался. Злоумышленник пытался скрыть следы преступления. Однако благодаря профессионализму и грамотным действиям полицейских удалось установить его причастность к преступлению. Задержанный признался в содеянном. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания», – сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.

В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и на период предварительного расследования он будет находиться в изоляции от общества, сообщает амурское следственное управление.