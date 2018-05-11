Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:11 1

В Магдагачинском районе сотрудники полиции раскрыли убийство

В Магдагачинском районе сотрудники полиции раскрыли убийство
Фото: stolica-s.su

В дежурную часть отдела полиции по Магдагачинскому району сообщили об обнаружении тела мужчины. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили в доме тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, провели обход домов и торговых точек села. Недалеко от места происшествия полицейские обнаружили нож, который, предположительно, использовался в качестве орудия преступления.

В результате проведенных мероприятий полицейские установили личность гражданина, который может быть причастен к совершению преступления. Им оказался родственник погибшего. Как сообщает СУ СК по Амурской области, это его родной брат. В ходе проверки его показаний на месте преступления мужчина воспроизвел последовательность своих действий и объяснил причины своего поступка: якобы погибший брат нигде не работал и находился у него на иждивении.

«Предварительно установлено, что во время распития алкогольных напитков между родственниками произошел конфликт, в ходе которого один нанес другому удар ножом. От полученных травм мужчина скончался. Злоумышленник пытался скрыть следы преступления. Однако благодаря профессионализму и грамотным действиям полицейских удалось установить его причастность к преступлению. Задержанный признался в содеянном. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания», – сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.

В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и на период предварительного расследования он будет находиться в изоляции от общества, сообщает амурское следственное управление.

Просмотров всего: 635

#закон #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 2

Более половины всех горящих лесов в России находится в Приамурье
Происшествия 3

Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП, случившегося на стоянке у театра кукол (видео)
Общество 2

Россиян предупреждают о новом виде мошенничества
Происшествия 34

Зоозащитники: благовещенский живодер психически болен и при этом работает таксистом
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • fgntrjrjkrtjfg

    fgntrjrjkrtjfg
    13 минут назад

    Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь