Под Белогорском на узком мосту не разъехались два автомобиля (видео)

На мосту, ведущем в село Бочкаревка Белогорского района, столкнулись два автомобиля. Мост короткий и очень узкий, проехать по нему может только одна машина. Судя по установленным на въезде знакам, приоритет в движении имел водитель универсала.

Похоже, что водители универсала и внедорожника заехали на мост одновременно.

Никто не хотел уступать, в результате произошло столкновение. Удар был неслабый: более легкий универсал отбросило и проволокло по леерному ограждению.

Случившееся запечатлел видеорегистратор из машины, следовавшей за универсалом. Как сообщают очевидцы происшествия, возле места ДТП скопилась очередь из желающих проехать. Некоторые автомобилисты решили ехать по реке и, по словам очевидцев, там застряли – как раз в тот момент, когда проезд по мосту освободили.

Под видео, опубликованным в соцсетях, пользователи оставляют комментарии: «Никогда не понимала, зачем этот мост и почему он однополосный? Как вообще по нему ездить? Ну и вопрос: зачем один заехал на мост, видя, что джип уже почти проехал? Пропусти и езжай спокойно. И зачем джип его бортанул?»; «Так вот как выглядит в жизни поговорка "два барана на мосту"»; «Преимущество у маленькой! Джип уступить должен по правилам, но, видимо, водитель посчитал, что "кто на джипе, тот и прав"»; «Там дед-пенсионер на универсале. Ему все равно, есть кто на мосту или нет. Джип проехал полмоста, а он выехал специально, из принципа, – типа знак есть и все! Я сам с ним общался вчера, так как там живу. И бабка такая же с ним была. Те, кто там живут и каждый день проезжают этот мост, всегда подождут, пока машина проедет, несмотря на знак».