Солнечный день и почти без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 11 мая

Фото: nashzeleniymir.ru

В Амурской области 11 мая в большинстве районов будет солнечно, без осадков. Местами в Тындинском, Сковородинском, Зейском, Селемджинском районах ожидается слабый, умеренный дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами 11-16 метров в секунду.

Температура составит плюс 18…23 градуса, местами в северных районах в дожде будет около плюс 10. В Благовещенске 11 мая будет солнечным днем, осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 9-14 метров в секунду. Термометры покажут 21…23 градуса тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL