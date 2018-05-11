Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:49 6

В Амурском онкодиспансере врачи-онкологи проверят всех желающих

В Амурском онкодиспансере врачи-онкологи проверят всех желающих
Фото: ria.ru

В субботу, 12 мая, в областном онкологическом диспансере пройдет день oткpытыx двepeй. Желающим необходимо предварительно записаться по телефону 8-914-556-66-11. Двери будут «открыты» с 8:00 до 14:00.

В рамках дня открытых дверей планируется прием специалистов врачей-онкологов: маммолога, онколога, уролога. Забор крови у лиц старше 40 лет на онкомаркеры по направлению специалиста: женщин на СА 15-3 и СА -125.

Цель мероприятия: пoвыcить ocвeдoмленнocть нaceлeния o paкe кaк oднoм из тяжeлыx зaбoлeвaний, пpивлeчь внимaниe к eгo пpoфилaктикe, выявлeнию и лeчeнию, сообщает областной онкодиспансер.

Сегодня онкологическая патология приобретает большое распространение среди населения, всё чаще поражая молодых трудоспособных людей.

По статистике, у мужчин вероятность заболеть раком в течение жизни составляет 20 %, у женщин – 16 %. Треть из всех случаев рака составляют злокачественные новообразования. Ведущими визуальными локализациями в онкопатологии являются: рак кожи с меланомой, рак молочной железы, рак шейки матки, рак предстательной железы.

Просмотров всего: 734

#здоровье

распечатать


Происшествия 46

В перинатальном центре Приамурья с пациенток брали деньги за бесплатные процедуры
Происшествия 34

Зоозащитники: благовещенский живодер психически болен и при этом работает таксистом
Общество 2

В Амурском медколледже фантомам промывали желудок и ставили уколы
Общество 23

Пациентки благовещенской консультации говорят о проблемах виртуальной записи на прием
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Не сильно злая

    Не сильно злая
    1 час назад

    Никого они просто так проверять не хотят, я звонила, Сказали если у Вас нет жалоб и предыдущих анализов на руках, нечего вам приходить. Анализ можно сдать только мужчинам в порядке живой очереди.

  • Не сильно злая

    Не сильно злая
    1 час назад

    Никого они просто так проверять не хотят, я звонила, Сказали если у Вас нет жалоб и предыдущих анализов на руках, нечего вам приходить. Анализ можно сдать только мужчинам в порядке живой очереди.

  • Linka

    Linka
    1 час назад

    Также отказали. Предложили обращаться в обычную поликлинику. У них осмотр пройти нельзя.

  • Linet

    Linet
    33 минуты назад

    В заголовке приглашают в онкодиспансер, а в статье в наркологический

  • Елена Делия

    Елена Делия
    33 минуты назад

    Так же отказали. Сказали, что анализы делают только мужчинам по направлению врача

  • fgntrjrjkrtjfg

    fgntrjrjkrtjfg
    11 минут назад

    Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет, спорта и разных препаратов! Вот почитайте мой личный опыт(это самый новый и эффективный метод), если кому интересно---- https://kachook.blogspot.com

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь