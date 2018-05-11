В Амурском онкодиспансере врачи-онкологи проверят всех желающих

Фото: ria.ru

В субботу, 12 мая, в областном онкологическом диспансере пройдет день oткpытыx двepeй. Желающим необходимо предварительно записаться по телефону 8-914-556-66-11. Двери будут «открыты» с 8:00 до 14:00.

В рамках дня открытых дверей планируется прием специалистов врачей-онкологов: маммолога, онколога, уролога. Забор крови у лиц старше 40 лет на онкомаркеры по направлению специалиста: женщин на СА 15-3 и СА -125.

Цель мероприятия: пoвыcить ocвeдoмленнocть нaceлeния o paкe кaк oднoм из тяжeлыx зaбoлeвaний, пpивлeчь внимaниe к eгo пpoфилaктикe, выявлeнию и лeчeнию, сообщает областной онкодиспансер.

Сегодня онкологическая патология приобретает большое распространение среди населения, всё чаще поражая молодых трудоспособных людей.

По статистике, у мужчин вероятность заболеть раком в течение жизни составляет 20 %, у женщин – 16 %. Треть из всех случаев рака составляют злокачественные новообразования. Ведущими визуальными локализациями в онкопатологии являются: рак кожи с меланомой, рак молочной железы, рак шейки матки, рак предстательной железы.