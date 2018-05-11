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На Восточный до декабря доставят разгонный блок для запуска космических аппаратов

На Восточный до декабря доставят разгонный блок для запуска космических аппаратов
Фото: interfax.ru

В Приамурье проходят торги по определению организации, которая возьмется доставить на космодром Восточный разгонный блок «Фрегат» с головным обтекателем для запуска космических аппаратов «Канопус-В» № 5, № 6. Сделать это по контракту предстоит до 1 декабря 2018 года.

Транспортировка разгонного блока будет осуществляться в рамках федеральной космической программы России на 2016–2025 годы. На эти цели в федеральном бюджете запланировано 39 283 500 рублей.

В условиях конкурса сказано, что доставка разгонного блока «Фрегат» с переходным отсеком и головным обтекателем 14С737 для запуска космических аппаратов «Канопус-В» № 5 и № 6 будет осуществляться по маршруту: АО «НПО Лавочкина» – аэропорт Московского авиационного узла – аэропорт (аэродром) Амурской области – космодром Восточный.

Заказчиком выступает госкорпорация «Роскосмос», грузополучателем – филиал ФГУП «ЦЭНКИ – космический центр «Восточный». Кто доставит «Фрегат» на космодром, будет определено 21 мая.

Как сообщало Амур.инфо, ранее по планам Роскосмоса ракету-носитель «Союз-2.1б» с двумя спутниками «Канопус-В» собирались запустить с Восточного в третьем квартале 2018 года. В ноябре планировался пуск «Союза-2.1б» с аппаратом Росгидромета «Метеор-М» № 2.2.

Затем появилась информация, что осенние пуски будут перенесены на более поздний срок или вовсе могут не состояться.

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