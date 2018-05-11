Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:52 8

В Китае будут наказывать за негативные высказывания о героях страны: обзор прессы

В Китае будут наказывать за негативные высказывания о героях страны: обзор прессы
Фото: Reuters

Россияне стали больше есть картофеля и сахара; фастфуд может стать причиной бесплодия; ветеран войны рассказал, как его спас президент 9 Мая. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Российской газете» что ни страница – то материал, требующий внимательного прочтения. Например, пишут о том, что в Китае будут жестко наказывать за негативные высказывания о героях и мучениках. «Все члены общества должны почитать героев и мучеников, учиться у них и заботиться, чтобы память о них не была омрачена», сказано в новом законе. Как отметил эксперт Сообщества юристов КНР и профессор права китайского университета Минзу Сон Вэнчжао, омрачение памяти национальных героев означает подрыв национального духа, который воплощен в этих героях. (На снимке: китайские артисты в костюмах рабочих на фоне портрета Лэй Фэна восхваляют народного героя.)

Думаю, что китайское руководство сделало вывод из нашего отношения к героям.

Еще говорится, что россияне стали меньше есть молочного, зато больше сахара и картошки. Потому на улицах все меньше женщин, на которых хотелось бы оглянуться.

В этом смысле стоит обратить внимание на опыт Венеции, горсовет которой запретил перекусы на ходу и закрывает точки продажи уличной еды. Сделано это по двум причинам: а) властям города не нравятся люди с излишним весом и б) властям города не нравятся горы мусора.

Также в номере

Но бог с ним, с мусором, фастфуд – как написано в очередном материале – вообще опасен для жизни. Под заголовком «Бутерброд с подвохом» вы прочтете о том, что любительницы жирного фастфуда сталкиваются с бесплодием в два раза чаще, чем остальные женщины. Расчеты изучите сами, а у меня при чтении возник вопрос, почему речь идет только о женщинах? Мужчины тоже едят «Доширак» и тому подобное. Но поскольку ответа я не нашел, вопрос сам собой потихонечку рассосался и растаял на утреннем солнце.

Очень интересно

Поскольку, я это чувствую, вы напугались озвученными мною последствиями быстрого перекуса, то не буду называть статью о только что открытой новой опасности алкоголя, а переключусь на «светлые» материалы. Где я их нашел? В «Амурской правде».

Здесь публикуется материал о том, что строители установили первую надвижку моста через Амур. На одной из фотографий губернатор области Александр Козлов оставил напутствие: «Направление – верно». Осознание того, что движемся верной дорогой к светлому будущему – чем не «светлый» материал?

Также в номере

Еще пишут о том, что амурский лук-шалот потеснил заморскую зелень. Тут уж автор материала Варвара Носырева разошлась не на шутку и выдала полнополосную публикацию о том, как продукция местных фермеров конкурирует с китайским соседом. Мы задавим их «зеленку» нашими фриллисом игольчатым, официоном, гогеном и роксаем. А что это такое – разберитесь сами.

На этом особо «светлые» материалы заканчиваются, а чтобы не портить вам настроение заметками о том, что чиновники Райчихинска отказались переселять из барака узницу фашизма или о том, что Благовещенск на два дня останется без горячей воды, переключусь на другую газету.

На посошок

В «Комсомольской правде» публикуется интервью с ветераном войны, 94-летним Дмитрием Сыркашевым. Он подробно рассказал корреспонденту газеты, как его во время празднования Дня Победы чуть не затоптали оголтелые журналисты и охрана, а Владимир Владимирович Путин – президент страны – увидел это, и спас ветерана. А ведь мог бы в это время и в другую сторону посмотреть. Но Владимир Владимирович всегда видит то, что необходимо видеть. Он знает где, на каком направлении сосредоточиться, потому и столь ценны его указы президентские, потому он и президент наш, избранный большинством голосов.

В «Комсомолке», поверьте на слово, еще много интересного, но я рассказал вам о самом-самом.

Просмотров всего: 289

#СМИ

распечатать


Эхо Москвы 1

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: фестиваль «Культурная набережная»
Общество 1

В полуденном «Эхе Москвы в Благовещенске» выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны»
Общество

Половину машин в России покупают в долг: обзор прессы
Общество 1

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: современная детская литература
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    вот и в России так надо

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Кто там у них герой-то?

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Китай потерял во вторую мировую больше 50 миллионов человек и наверняка есть герои войны

  • В.А Саяпин

    В.А Саяпин
    1 час назад

    В Нанкине китайская армия которая в 3 раза превосходила по численности японскую сдалась без боя.Думали что "цивилизованные" япы будут их хорошо кормить в плену.Японцы отрезали большинству этих солдат головы. Да еще местных миллиона полтора за компанию умертвили. Вот примерно такой героизм. Китайцев веками убивали безнаказанно. Они страдали и терпели...Героев нет,есть мученики.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Братеев1

    вот и в России так надо



    Чтобы ни один гад не осмелился порочить Кадырова, Брежнева....



  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    В.А СаяпинВ Нанкине китайская армия которая в 3 раза превосходила по численности японскую сдалась без боя.Думали что "цивилизованные" япы будут их хорошо кормить в плену.Японцы отрезали большинству этих солдат головы. Да еще местных миллиона полтора за компанию умертвили. Вот примерно такой героизм. Китайцев веками убивали безнаказанно. Они страдали и терпели...Героев нет,есть мученики.


    Зато сейчас они оборзели до безобразия

  • Альтер

    Альтер
    45 минут назад

    При чем тут Кадыров и Брежнев? Вы посмотрите передачи посвященные Дню Победы на центральном телевидении-как некоторые либералы несут БРЕД о Героях Войны. Какую пургу они гонят оправдывая те же действия украинских националистов-и делают они это на нашем телевидении безнаказанно-вот пусть их и подтягивают.

  • fgntrjrjkrtjfg

    fgntrjrjkrtjfg
    12 минут назад

    Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog

  • Хмык

    Хмык
    1 секунда назад

    Альтер

    При чем тут Кадыров и Брежнев? Вы посмотрите передачи посвященные Дню Победы на центральном телевидении-как некоторые либералы несут БРЕД о Героях Войны. Какую пургу они гонят оправдывая те же действия украинских националистов-и делают они это на нашем телевидении безнаказанно-вот пусть их и подтягивают.



    Гыг. "Это Россия, сынок".



    А потому защищать будут Кадырова, а не героев Отечественной войны.



Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь