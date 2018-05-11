В Китае будут наказывать за негативные высказывания о героях страны: обзор прессы

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Россияне стали больше есть картофеля и сахара; фастфуд может стать причиной бесплодия; ветеран войны рассказал, как его спас президент 9 Мая. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Российской газете» что ни страница – то материал, требующий внимательного прочтения. Например, пишут о том, что в Китае будут жестко наказывать за негативные высказывания о героях и мучениках. «Все члены общества должны почитать героев и мучеников, учиться у них и заботиться, чтобы память о них не была омрачена», сказано в новом законе. Как отметил эксперт Сообщества юристов КНР и профессор права китайского университета Минзу Сон Вэнчжао, омрачение памяти национальных героев означает подрыв национального духа, который воплощен в этих героях. (На снимке: китайские артисты в костюмах рабочих на фоне портрета Лэй Фэна восхваляют народного героя.)

Думаю, что китайское руководство сделало вывод из нашего отношения к героям.

Еще говорится, что россияне стали меньше есть молочного, зато больше сахара и картошки. Потому на улицах все меньше женщин, на которых хотелось бы оглянуться.

В этом смысле стоит обратить внимание на опыт Венеции, горсовет которой запретил перекусы на ходу и закрывает точки продажи уличной еды. Сделано это по двум причинам: а) властям города не нравятся люди с излишним весом и б) властям города не нравятся горы мусора.

Также в номере

Но бог с ним, с мусором, фастфуд – как написано в очередном материале – вообще опасен для жизни. Под заголовком «Бутерброд с подвохом» вы прочтете о том, что любительницы жирного фастфуда сталкиваются с бесплодием в два раза чаще, чем остальные женщины. Расчеты изучите сами, а у меня при чтении возник вопрос, почему речь идет только о женщинах? Мужчины тоже едят «Доширак» и тому подобное. Но поскольку ответа я не нашел, вопрос сам собой потихонечку рассосался и растаял на утреннем солнце.

Очень интересно

Поскольку, я это чувствую, вы напугались озвученными мною последствиями быстрого перекуса, то не буду называть статью о только что открытой новой опасности алкоголя, а переключусь на «светлые» материалы. Где я их нашел? В «Амурской правде».

Здесь публикуется материал о том, что строители установили первую надвижку моста через Амур. На одной из фотографий губернатор области Александр Козлов оставил напутствие: «Направление – верно». Осознание того, что движемся верной дорогой к светлому будущему – чем не «светлый» материал?

Также в номере

Еще пишут о том, что амурский лук-шалот потеснил заморскую зелень. Тут уж автор материала Варвара Носырева разошлась не на шутку и выдала полнополосную публикацию о том, как продукция местных фермеров конкурирует с китайским соседом. Мы задавим их «зеленку» нашими фриллисом игольчатым, официоном, гогеном и роксаем. А что это такое – разберитесь сами.

На этом особо «светлые» материалы заканчиваются, а чтобы не портить вам настроение заметками о том, что чиновники Райчихинска отказались переселять из барака узницу фашизма или о том, что Благовещенск на два дня останется без горячей воды, переключусь на другую газету.

На посошок

В «Комсомольской правде» публикуется интервью с ветераном войны, 94-летним Дмитрием Сыркашевым. Он подробно рассказал корреспонденту газеты, как его во время празднования Дня Победы чуть не затоптали оголтелые журналисты и охрана, а Владимир Владимирович Путин – президент страны – увидел это, и спас ветерана. А ведь мог бы в это время и в другую сторону посмотреть. Но Владимир Владимирович всегда видит то, что необходимо видеть. Он знает где, на каком направлении сосредоточиться, потому и столь ценны его указы президентские, потому он и президент наш, избранный большинством голосов.

В «Комсомолке», поверьте на слово, еще много интересного, но я рассказал вам о самом-самом.