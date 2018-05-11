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Россиян предупреждают о новом виде мошенничества

Россиян предупреждают о новом виде мошенничества
Фото: Molva33.ru

Специалисты антивирусной компании «Доктор Веб» сообщили о новом виде мошенничества в интернете. Злоумышленники крадут деньги людей, обращающихся за социальными компенсациями.

Как пишет Lenta.ru, мошенники рассылают смс, а также сообщения по электронной почте и в мессенджерах с информацией о возможности получить компенсацию за неиспользованные коммунальные и медицинские услуги либо услуги обязательного страхования. К тексту прилагается ссылка, ведущая на сайт. Все подобные сайты созданы с использованием одного и того же шаблона и принадлежат неким «Центрам компенсации неиспользованных медицинских услуг», «Союзам независимых энергетических компаний» и прочим несуществующим организациям, предупреждает «Доктор Веб».

Для получения обещанной компенсации посетителей сайта просят ввести в специальную форму последние цифры какого-либо документа, а также свои имя и фамилию. В итоге на экране появится информация о доступной выплате, для получения которой требуется перевести мошенникам небольшую денежную сумму якобы за услуги самой платформы.

«Доктор Веб» предостерегает граждан от использования сомнительных интернет-ресурсов, предлагающих получить какие-либо денежные компенсации от лица неких фондов или организаций.

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#закон #происшествия #гордума

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    20 минут назад

    Сыр бесплатный,только в мышеловке.У нас в стране только берут с граждан налоги,штрафы, пошлины,пени и т. д.,никто ничего не даст,пока сам не заработаешь .

  • fgntrjrjkrtjfg

    fgntrjrjkrtjfg
    11 минут назад

    Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog

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