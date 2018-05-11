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11мая
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сегодня, 06:10 5

Россиянка Юлия Самойлова не вышла в финал «Евровидения»

Россиянка Юлия Самойлова не вышла в финал «Евровидения»
Фото: iz.ru

10 мая россиянка Юлия Самойлова представила свой номер во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2018», который в этом году проходит в португальской столице Лиссабоне. Ее песню сопровождало выступление танцоров балета «Тодес», пишут «Известия».

Певица исполнила песню I Won’t Break («Я не сломаюсь»). Результаты зрительского голосования и голосования профессионального жюри показали, что в финал она не вышла.

Это была вторая попытка Юлии стать участницей европейского песенного конкурса. В 2017-м ей выступить не удалось: украинские власти закрыли певице въезд в Киев, где проходило «Евровидение».

12 мая в последнем этапе «Евровидения» на сцену выйдут представители — по результатам первого полуфинала — Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии; по результатам второго — Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Нидерланды.

По информации «Коммерсанта», специалисты Google вычислили, кто должен стать победителем конкурса. Они проанализировали поисковые запросы пользователей по всему миру и пришли к выводу, что первое место займет певица из Израиля. Этот прогноз совпадает с мнением многих букмекерских контор.

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#конкурсы #культура

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Стала известна первая десятка финалистов «Евровидения»
Комментарии
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  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Она же мечтала выступить на Евровидении, а не выиграть этот конкурс...

  • Di

    Di
    1 час назад

    Я так думаю, Кипр скорее всего будет на первом месте или Норвегия. Рыбак очень хорошо выступил. Молдаване молодцы, номер у них очень классный был и песня супер. Да и Mеlovin молодец, постановка шикарная, спел достойно. Второй полуфинал был интереснее первого. Сложно сейчас точно сказать, кто выиграет, много сильных песен и исполнителей.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    47 минут назад

    ей бы бороду....

  • Di

    Di
    43 минуты назад

    Johnny_B

    ей бы бороду....



    Не, ей бы спеть нормально, да номер нормальный поставить.

    Тот случай, когда вопли о том, что это всё политика не прокатят от слова вообще. Она объективно была очень слабой.

  • Братеев1

    Братеев1
    28 минут назад

    всё равно молодец

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