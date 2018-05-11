Россиянка Юлия Самойлова не вышла в финал «Евровидения»

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Певица исполнила песню I Won’t Break («Я не сломаюсь»). Результаты зрительского голосования и голосования профессионального жюри показали, что в финал она не вышла.

Это была вторая попытка Юлии стать участницей европейского песенного конкурса. В 2017-м ей выступить не удалось: украинские власти закрыли певице въезд в Киев, где проходило «Евровидение».

12 мая в последнем этапе «Евровидения» на сцену выйдут представители — по результатам первого полуфинала — Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии; по результатам второго — Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Нидерланды.

По информации «Коммерсанта», специалисты Google вычислили, кто должен стать победителем конкурса. Они проанализировали поисковые запросы пользователей по всему миру и пришли к выводу, что первое место займет певица из Израиля. Этот прогноз совпадает с мнением многих букмекерских контор.