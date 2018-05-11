ЧМ по хоккею: Россия проиграла Чехии

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10 мая хоккейная сборная России встретилась в Дании с командой Чехии. Рекордная сухая серия сборной РФ на старте чемпионатов мира прервалась в этом матче. Ворота сборной России защищал Василий Кошечкин.

В первом периоде счет открыли подопечные Ильи Воробьева. Точным броском отметился защитник Никита Нестеров, став первым игроком обороны, забившим в ходе этого чемпионата, пишет «Газета.ру».

Матч был ярким, напряжение сохранялось до последней минуты. Преимущество переходило то к одной, то к другой команде. Первый период выиграли чехи, во втором преимущество было на стороне россиян. Основное время матча закончилось, но на табло – 3:3. Начался овертайм, который выиграли чехи.

В составе сборной России отличились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов. За чешскую команду шайбу забросили Крейчи, Дмитрий Яшкин и Давид Пастрняк. В овертайме победную, четвертую шайбу забил Пастрняк.

Матч с Чехией прервал сухую серию сборной России на старте чемпионатов мира. На турнире в Дании россияне не пропускали на протяжении 194 минут 30 секунд.

После этой игры сборная России набрала десять очков и заняла вторую строчку в турнирной таблице группы А. Команда Чехии с шестью баллами расположилась на пятом месте.

В первой игре россияне победили французов со счетом 7:0, во второй – австрийцев (7:0), в третьей – белорусов (6:0).

12 мая сборная России играет со Швейцарией.