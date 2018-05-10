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10 мая 2018, 22:54 4

В перинатальном центре Приамурья с пациенток брали деньги за бесплатные процедуры

В перинатальном центре Приамурья с пациенток брали деньги за бесплатные процедуры

В областном перинатальном центре проведут служебную проверку. Поводом для этого послужили факты того, что медперсонал центра берет с пациенток деньги за бесплатные процедуры.

Нарушения были выявлены антикоррупционным управлением правительства региона в ходе проверки, проведенной в медицинских организациях области по поручению губернатора.

Сегодня Александр Козлов провел оперативное совещание с руководством областной клинической больницы, где зачитал обращения амурчанок, полученные в результате проверки. В каждом указывалась конкретная сумма, которую медперсонал брал за предоставление услуг.

«Подобные факты дискредитируют руководство и порочат профессию. Нам необходимо тщательно разобраться в ситуации. Если это системный сбой, то есть нехватка финансирования на приобретение препаратов, такие вопросы решаются быстро. Мы уже выделили Минздраву дополнительно 500 милионов на лекарственное обеспечение, если необходимы еще средства, мы изыщем. Если же это просто жадность отдельных людей, то они должны отвечать перед законом», - подчеркнул Александр Козлов.

Региональный минздрав проведет служебную проверку в перинатальном центре, и все обращения будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

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#здоровье

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Комментарии
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  • 13й

    13й
    1 час назад

    Вот это открытие сделал губернатор! А только в перинаталке берут или в городском роддоме тоже? Смех на палке и полная некомпетентность людей из админисрации, если они только сейчас узнали то, что всем давным давно известно.

  • LovaLova

    LovaLova
    1 час назад

    Да, вот тоже интересно, отчего же городской роддом не желают проверить. Там такие поборы, что перинатальный отдыхает. И много лет все делают вид, будто ничего не происходит, будто это норма.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    52 минуты назад

    Список процедур озвучте пожалуйста.

    И бесплатных,

    и тех, за которые брали плату.

  • ghmntykmtymk

    ghmntykmtymk
    17 минут назад

    Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog

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