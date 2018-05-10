В перинатальном центре Приамурья с пациенток брали деньги за бесплатные процедуры

В областном перинатальном центре проведут служебную проверку. Поводом для этого послужили факты того, что медперсонал центра берет с пациенток деньги за бесплатные процедуры.

Нарушения были выявлены антикоррупционным управлением правительства региона в ходе проверки, проведенной в медицинских организациях области по поручению губернатора.

Сегодня Александр Козлов провел оперативное совещание с руководством областной клинической больницы, где зачитал обращения амурчанок, полученные в результате проверки. В каждом указывалась конкретная сумма, которую медперсонал брал за предоставление услуг.

«Подобные факты дискредитируют руководство и порочат профессию. Нам необходимо тщательно разобраться в ситуации. Если это системный сбой, то есть нехватка финансирования на приобретение препаратов, такие вопросы решаются быстро. Мы уже выделили Минздраву дополнительно 500 милионов на лекарственное обеспечение, если необходимы еще средства, мы изыщем. Если же это просто жадность отдельных людей, то они должны отвечать перед законом», - подчеркнул Александр Козлов.

Региональный минздрав проведет служебную проверку в перинатальном центре, и все обращения будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.