Амурские любители пейнтбола устроили на берегах реки Зеи «вьетнамскую войну»

В воскресенье, 6 мая. в окрестностях села Черемхово Ивановского района на берегу состоялось большое сражение амурских пейнтболистов. Бойцы с маркерами охотились друг на друга не только на своих двоих, но и на технике. Впервые в Больших пейнтбольных маневрах использовались квадроциклы и джип.

Пейнтбольные маневры отличаются от более известных спортивных игр. Здесь большое значение имеет тактика, маневры длятся долго. Например, бои 6 мая начались в 12 часов, а завершились в 18 часов. Как заявляли сами организаторы: «Победа зависит от выполненных заданий, а не от числа "фрагов"».

Основой для сценария Благовещенских пейнтбольных маневров-2018 стало сражение в долине Лушпур в 1967 году. На игру съехались 55 человек из Благовещенска и Тамбовки. Среди них были не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. В условиях естественной среды, среди полей и перелесков бойцы выполняли задания, поджидали врага в засаде, устраивали набеги, в том числе и на технике. И, конечно, сталкивались во встречном бою.