Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:22 1

Амурская область получит средства из бюджета на строительство детского технопарка

Амурская область получит средства из бюджета на строительство детского технопарка
Фото: www.vk.com/kvantorium21

Амурская область и Камчатский край вошли в число 12 субъектов России, которые получат из федерального бюджета средства на создание детского технопарка «Кванториум». В Благовещенске свой парк планируют открыть в октябре 2018 года.

Летом в областном центре проведут ремонт помещения и закупят оборудование. Из федерального бюджета область получит на создание «Кванториума» около 70,6 миллиона рублей. Еще почти 28 миллионов на создание детского технопарка выделит областной бюджет. В рамках «Кванториума» заработают пять направлений – «нано», «космо», «гео», «робо» и «энерджи». Также в технопарке обустроят технологический цех «Хайтек», лекторий и шахматный класс.

Перечень субъектов Федерации определен по итогам проведенного Минобрнауки России в 2017 году отбора. В него вошли Республики Ингушетия, Крым, Камчатский край, Амурская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Курская, Псковская, Ростовская и Тверская области.

Детские технопарки «Кванториум» создаются в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» государственной программы «Развитие образования». Проект предусматривает создание в российских регионах на условиях финансирования из федерального бюджета 85 детских технопарков до 2021 года, в том числе до конца 2018 года – не менее 58 детских технопарков. По состоянию на 1 января 2018 года создан 51 детский технопарк в 37 субъектах РФ, сообщает Минвостокразвития.

Просмотров всего: 417

#дети #образование

распечатать


Общество 2

В Благовещенске российские и китайские школьники наведут порядок в виртуальном городе
Общество 1

Амурчан просят помочь семье с детьми, пострадавшей от пожара
Спорт 3

13-летний амурчанин победил на первенстве России по тайскому боксу
Общество 12

Амурчан просят помочь юной жительнице области, перенесшей онкологию

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    снова Калита на эти деньги кубики на Амуре построит

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь