Амурская область получит средства из бюджета на строительство детского технопарка

Фото: www.vk.com/kvantorium21

Амурская область и Камчатский край вошли в число 12 субъектов России, которые получат из федерального бюджета средства на создание детского технопарка «Кванториум». В Благовещенске свой парк планируют открыть в октябре 2018 года.

Летом в областном центре проведут ремонт помещения и закупят оборудование. Из федерального бюджета область получит на создание «Кванториума» около 70,6 миллиона рублей. Еще почти 28 миллионов на создание детского технопарка выделит областной бюджет. В рамках «Кванториума» заработают пять направлений – «нано», «космо», «гео», «робо» и «энерджи». Также в технопарке обустроят технологический цех «Хайтек», лекторий и шахматный класс.

Перечень субъектов Федерации определен по итогам проведенного Минобрнауки России в 2017 году отбора. В него вошли Республики Ингушетия, Крым, Камчатский край, Амурская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Курская, Псковская, Ростовская и Тверская области.

Детские технопарки «Кванториум» создаются в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» государственной программы «Развитие образования». Проект предусматривает создание в российских регионах на условиях финансирования из федерального бюджета 85 детских технопарков до 2021 года, в том числе до конца 2018 года – не менее 58 детских технопарков. По состоянию на 1 января 2018 года создан 51 детский технопарк в 37 субъектах РФ, сообщает Минвостокразвития.