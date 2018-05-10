Амурские пловцы приняли участие в первом «Бессмертном десанте»

Двое амурских пловцов в холодной воде приехали в Красноярск для участия в акции «Бессмертный десант», один из них – в качестве зрителя. Александр Брылин, являющийся инициатором идеи заплыва, плыть не мог, так как недавно сломал ногу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенский спортсмен предложил устроить заплыв в реке 9 мая. Участники заплыва, по замыслу Александра Брылина, должны были нести портреты ветеранов Великой Отечественной войны. «Десант» прошел в городе Красноярск на реке Енисей, отчасти, потому что в это время года Амур в районе Благовещенска неполноводен и травмоопасен. А в Красноярске единомышленники поддержали идею заплыва.

Всего в первом заплыве приняло участие 40 человек: спортсмены и любители.

«Были представлены четыре города: Красноярск, Благовещенск, Зеленогорск и Барнаул, – рассказал Александр Брылин. – Перед стартом председатель красноярского клуба "Криофил" заявил, что им эта идея очень нравится, они планируют ее развивать и в будущем».

В этом году первым портретом, который взяли в «Бессмертный десант», стал портрет Владимира Шаткова – ветерана Отечественной войны и известного благовещенского спортсмена, члена клуба «Аквайс-спорт». Второй амурчанин – Игорь Лизогуб – взял этот портрет с собой. Также спортсмены плыли с флагом Победы и символикой клубов-участников.

Каждый участник мог выбрать для себя посильную дистанцию: 100, 200 или 400 метров. Старты для всех были разные, а вот финиш был общим. Так что завершали дистанцию все 40 участников вместе.

«У нас есть идея в будущем сделать «Бессмертный десант» межрегиональной акцией, – рассказал о планах Александр Брылин. – Чтобы в каждом городе России могли пловцы проплыть 9 мая с портретами ветеранов».