Зоозащитники: благовещенский живодер психически болен и при этом работает таксистом

Благовещенские зоозащитники вновь пытаются лишить мужчину, который, как они считают, мучает животных, права иметь домашних питомцев. По словам волонтеров, у горожанина серьезные проблемы с психикой, и при этом он работает таксистом. За помощью и информацией активисты обратились в прокуратуру, ГАИ и психоневрологический диспансер.

Одни из последних известных жертв местного предполагаемого живодера, по словам волонтеров, стали щенки, которых за длинные уши прозвали лисятами. С крайней степенью истощения в ветклинику их принес тот самый благовещенец, которого зоозащитники обвиняют в мучении животных. Из шестерых щенков, попавших в клинику, выжили только четверо. Сейчас шефство над ними взяли волонтеры организации «Кошкин дом».

«У животных нет вируса, они просто истощены, в крайнем состоянии. Им по полгода, а выглядят на 2,5 месяца. Они были настолько голодны, что съедали экскременты друг друга. Мы связались с родственниками этого живодера, которые с ним не общаются, они сказали, что у него шизофрения, затем мы стали находить людей, которые видели, как он поступал на лечение. Оказывается, он буйный. И животных он мучает не специально – он думает, что он врач, в этом вся проблема. Аптека возле него – он и зонды покупал. Он рассказывал в клинике, что он оперировал дома. А одной кошке, он мне сам лично рассказывал, как он ее закутывал и как легко у ее вырываются зубы. Ну это вообще, как можно жить и знать, что кто-то кого-то мучает», – рассказала волонтер Лилия Щекина.

По словам волонтера, больше всего «черный доктор» любит «лечить» уши животных, причиняя при этом животным серьезный вред. Обращения в правоохранительные органы до сих пор результата не давали, говорят зоозащитники. Опасения и вопросы волонтеров вызывает и тот факт, что у мужчины, несмотря на психическое расстройство, есть водительское удостоверение и он работает в одной из благовещенских фирм такси. Чтобы прояснить ситуацию и вновь обратить внимание на человека, который, по их мнению, издевается над животными, зоозащитники написали жалобы в прокуратуру и областной психоневрологический диспансер.

«Суть жалобы: почему человек который раньше регулярно проходил стационарное лечение при жизни мамы, после ее смерти им никто не занимается и он не получает ни принудительного ни добровольного лечения. Из его квартиры доносятся крики животных, и у нас есть из клиники подтверждение, что животные, залеченные им, не выживают, то есть человек неадекватный. Сегодня это животное, а завтра это человек. И мы спрашиваем, почему человек, который раньше лечился, имея психическое заболевание, сейчас никто за ним не наблюдает и не лечит. И второе, почему носитель психического заболевания имеет права и работает в одной из фирм такси – его много раз видели. Если он на живую вырывает когти кошке, чтобы не царапалась, то что он может сделать, если клиент что-то не то скажет?» – выразила опасение Людмила Попова, председатель общества правовой зоозащиты «Веда».

Также, по словам зоозащитников, они обратились в ГАИ. Ответов на свои вопросы пока не получили, но уже собираются писать новое заявление на предполагаемого живодера в полицию. Говорят, содействие готовы оказывать соседи мужчины по коммуналке, которые слышали крики животных и видели окровавленные коробки, который «черный доктор» выносил из квартиры. Цель активистов – лишить мужчину права держать домашних животных.

По словам волонтеров, недавно мужчина съехал из коммунальной квартиры в частный дом. Любители животных опасаются, что теперь ему будет гораздо проще издеваться над беззащитными хвостатыми.