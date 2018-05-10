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Зоозащитники: благовещенский живодер психически болен и при этом работает таксистом

Зоозащитники: благовещенский живодер психически болен и при этом работает таксистом

Благовещенские зоозащитники вновь пытаются лишить мужчину, который, как они считают, мучает животных, права иметь домашних питомцев. По словам волонтеров, у горожанина серьезные проблемы с психикой, и при этом он работает таксистом. За помощью и информацией активисты обратились в прокуратуру, ГАИ и психоневрологический диспансер.

Одни из последних известных жертв местного предполагаемого живодера, по словам волонтеров, стали щенки, которых за длинные уши прозвали лисятами. С крайней степенью истощения в ветклинику их принес тот самый благовещенец, которого зоозащитники обвиняют в мучении животных. Из шестерых щенков, попавших в клинику, выжили только четверо. Сейчас шефство над ними взяли волонтеры организации «Кошкин дом».

«У животных нет вируса, они просто истощены, в крайнем состоянии. Им по полгода, а выглядят на 2,5 месяца. Они были настолько голодны, что съедали экскременты друг друга. Мы связались с родственниками этого живодера, которые с ним не общаются, они сказали, что у него шизофрения, затем мы стали находить людей, которые видели, как он поступал на лечение. Оказывается, он буйный. И животных он мучает не специально – он думает, что он врач, в этом вся проблема. Аптека возле него – он и зонды покупал. Он рассказывал в клинике, что он оперировал дома. А одной кошке, он мне сам лично рассказывал, как он ее закутывал и как легко у ее вырываются зубы. Ну это вообще, как можно жить и знать, что кто-то кого-то мучает», – рассказала волонтер Лилия Щекина.

По словам волонтера, больше всего «черный доктор» любит «лечить» уши животных, причиняя при этом животным серьезный вред. Обращения в правоохранительные органы до сих пор результата не давали, говорят зоозащитники. Опасения и вопросы волонтеров вызывает и тот факт, что у мужчины, несмотря на психическое расстройство, есть водительское удостоверение и он работает в одной из благовещенских фирм такси. Чтобы прояснить ситуацию и вновь обратить внимание на человека, который, по их мнению, издевается над животными, зоозащитники написали жалобы в прокуратуру и областной психоневрологический диспансер.

«Суть жалобы: почему человек который раньше регулярно проходил стационарное лечение при жизни мамы, после ее смерти им никто не занимается и он не получает ни принудительного ни добровольного лечения. Из его квартиры доносятся крики животных, и у нас есть из клиники подтверждение, что животные, залеченные им, не выживают, то есть человек неадекватный. Сегодня это животное, а завтра это человек. И мы спрашиваем, почему человек, который раньше лечился, имея психическое заболевание, сейчас никто за ним не наблюдает и не лечит. И второе, почему носитель психического заболевания имеет права и работает в одной из фирм такси – его много раз видели. Если он на живую вырывает когти кошке, чтобы не царапалась, то что он может сделать, если клиент что-то не то скажет?» – выразила опасение Людмила Попова, председатель общества правовой зоозащиты «Веда».

Также, по словам зоозащитников, они обратились в ГАИ. Ответов на свои вопросы пока не получили, но уже собираются писать новое заявление на предполагаемого живодера в полицию. Говорят, содействие готовы оказывать соседи мужчины по коммуналке, которые слышали крики животных и видели окровавленные коробки, который «черный доктор» выносил из квартиры. Цель активистов – лишить мужчину права держать домашних животных.

По словам волонтеров, недавно мужчина съехал из коммунальной квартиры в частный дом. Любители животных опасаются, что теперь ему будет гораздо проще издеваться над беззащитными хвостатыми.

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#животные #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    1 час назад

    может пора засветить его фио и фото?

  • Кулема

    Кулема
    1 час назад

    Подскажите пожалуйста,а в каком именно такси???

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Что же это такое,никому до этого дела нет,что ждать от такого человека,если встретишься на его пути,а он будет в обострении болезни!!!Как говорит об этом полиция,нету трупа,нету дела.

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    Зоошиза против шизы.

    Обалдеть

  • Venezia

    Venezia
    1 час назад

    Лаконика, зачем так грубо? В данном случае это совсем неуместно. Больной человек, особенно буйный, должен быть изолирован от общества. Хорошо, что хоть зоозащитники занялись этой проблемой. Страшнее будет, когда этот псих начнет лечить пассажира своего такси. А если это будете Вы? В контексте этой проблемы совершенно не важно, к какой организации принадлежат люди, пытающиеся как-то оградить общество от буйнопомешанного. Так что Ваш сарказм неуместен.

    Я, лично, призадумалась, как-то страшно теперь пользоваться услугами такси...

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    54 минуты назад

    Странно, если он раньше "состоял на учёте и регулярно лечился" откуда у него вод.права?

  • Vadimovnai

    Vadimovnai
    48 минут назад

    Блин хоть бы фото его показали, а то и правда страшно пользоваться услугами такси( Вдруг у него что перемкнет

  • Venezia

    Venezia
    46 минут назад

    Здравомыслящая

    Странно, если он раньше "состоял на учёте и регулярно лечился" откуда у него вод.права?



    Почему то не удивлена, у нас в стране возможно все. Знаю лично несколько случаев, когда больные люди проходили мед.комиссию и работали в таких сферах, где с таким диагнозом работать категорически запрещено. Потом, естественно, правда выплывала наружу. Слава богу, без серьезных последствий для окружающих...

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    45 минут назад

    Привед, дивчонки!

    АИ - респект. Благодаря таким веткам можно картотеки на 300 пополнять)))

  • Oldlord

    Oldlord
    44 минуты назад

    Здравомыслящая

    Странно, если он раньше "состоял на учёте и регулярно лечился" откуда у него вод.права?



    А что ему мешает водить авто без прав?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    42 минуты назад

    ЛаконикаЗоошиза против шизы.

    Обалдеть


    Всех дружно в дурку, пусть там воюют

  • Venezia

    Venezia
    41 минута назад

    Oldlord

    Здравомыслящая

    Странно, если он раньше "состоял на учёте и регулярно лечился" откуда у него вод.права?



    А что ему мешает водить авто без прав?



    Так в статье написано, что есть водительское удостоверение..

  • Сама справедливость

    Сама справедливость
    32 минуты назад

    Очень много людей отдают животных"в хорошие руки и безвозмездно". Видимо этот псих и пользуется этим. И правда, озвучьте пожалуйста его Ф.И.О.,пусть граждане будут бдительными.

  • Oldlord

    Oldlord
    31 минута назад

    Venezia

    Oldlord

    Здравомыслящая

    Странно, если он раньше "состоял на учёте и регулярно лечился" откуда у него вод.права?



    А что ему мешает водить авто без прав?



    Так в статье написано, что есть водительское удостоверение..



    Сорри, читал невнимательно.

    Может быть точно так же невнимательно и врач ему справку для ГИБДД выдал.

    Хотя, возникает вопрос, откуда волонтёры знают о наличии ВУ у этого гражданина?

  • Venezia

    Venezia
    20 минут назад

    Oldlord

    Venezia

    Oldlord

    Здравомыслящая

    Странно, если он раньше "состоял на учёте и регулярно лечился" откуда у него вод.права?



    А что ему мешает водить авто без прав?



    Так в статье написано, что есть водительское удостоверение..



    Сорри, читал невнимательно.

    Может быть точно так же невнимательно и врач ему справку для ГИБДД выдал.

    Хотя, возникает вопрос, откуда волонтёры знают о наличии ВУ у этого гражданина?



    Возикает вопрос, откуда они вообще так много про него знают:) Наверное, провели большую расследовательскую работу.

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