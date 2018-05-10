В 2018 году в России нарушителей правил курения оштрафовали на 30 миллионов рублей

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В России ведется борьба с курением табака. За первых три месяца 2018 года к административной ответственности привлечен 2 671 правонарушитель. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 30 миллионов рублей. В Приамурье составили 550 протоколов за курение в неположенных местах.

Как рассказал начальник отдела организации применения административного законодательства областного управления МВД Алексей Худяков, согласно российскому законодательству курение запрещено в учреждениях и на территориях в сфере образования, культуры, по делам молодежи, спорта. Что касается медучреждений, вокзалов, автовокзалов, аэропортов – здесь курить можно только в специально отведенных местах в 15 метрах от зданий. Нельзя курить в подъездах жилых домов. На балконы этот запрет не распространяется, так как они являются частью квартир.

Алексей Геннадьевич пояснил, что главная сложность в соблюдении законодательства – это доказать нарушение. За первый квартал 2018 года в целом по России удалось установить вину 763 граждан, 1 039 работников организаций-продавцов табачной продукции, 278 индивидуальных предпринимателей, 591 юридическое лицо, сообщает сайт Роспотребнадзора.

В Амурской области из 550 протоколов за 2018 год в 542 случаях нарушители были оштрафованы на сумму от 500 до 1 500 рублей. А в восьми – от 2 000 до 3 000 рублей. Последние курили на детских площадках.