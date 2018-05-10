В легкоатлетической эстафете в Благовещенске приняли участие 1 230 человек

В Благовещенске 9 мая прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Амурская правда». В этом году в ней приняли участие 1 230 человек и 87 команд.

Участникам предстояло пробежать этапы разной длины – от 170 до 470 метров. Самыми масштабными стали забеги среди участников школ. В забегах участвовали по 19 команд юношей и девушек.

Среди школьниц лучшими стали ученицы лицея № 11. На втором месте – спортсменки из школы № 10, третье место досталось девушкам из школы № 5. Среди парней лучшими стали воспитанники Амурского кадетского корпуса. На втором месте – ребята из лицея № 11, на третьем – из гимназии № 25.

Среди студенток первыми стали девушки из БГПУ, на втором месте – представительницы ДальГАУ, на третьем – АмГУ. Команды студентов распределились следующим образом: первое место – ДВОКУ, второе – ДальГАУ, третье – АГМА.

Среди учащихся средних специальных учебных заведений сильнейшие спортсменки учатся в Амурском педагогическом колледже. Второе и третье места заняли команды этого же колледжа – команда № 1 и команда № 2 соответственно. Среди юношей первое место заняла команда Благовещенского политехнического колледжа, второе и третье разделили две команды Амурского педагогического колледжа.

Трудовые коллективы показали следующие результаты. Среди женщин первое место заняли представительницы федерации легкой атлетики. Второе место у федерации спортивного ориентирования, третье – у клуба любителей бега «Бег к мечте». Из мужчин лучше всех пробежали дистанцию представители ДВОКУ, спецфакультет № 1. На втором месте команда «Граница», на третьем – организация профсоюзов здравоохранения.

Лучшими из представителей силовых структур стали ГУ МЧС России по Амурской области. На втором месте – сотрудники амурского управления МВД России. На третьем – сотрудники управления ФСБ России по Амурской области, сообщает администрация Благовещенска.