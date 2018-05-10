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В Благовещенске сняли на видео стремительную полицейскую погоню

В Благовещенске сняли на видео стремительную полицейскую погоню

В социальных сетях появилось видео стремительной полицейской погони в Благовещенске. Как отмечается, преследование шло по Игнатьевскому шоссе и улице Мичурина.

На кадрах видно, что полицейская машина на большой скорости преследует легковой автомобиль. Спустя некоторое время легковушка, у которой, как выясняется, открыт багажник, заезжает на придомовую территорию, а полиция следует за ней. Машины останавливаются, и страж порядка устремляется к автомобилю-нарушителю. Происходящее активно комментируют авторы ролика.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что погоня, попавшая на видео, происходила 9 мая. Около 18 часов в районе дома № 71 по Игнатьевскому шоссе экипаж ДПС заметил автомобиль, который ехал с открытой дверью багажника. Полицейские потребовали у мужчины остановиться, однако тот требование проигнорировал, завязалась погоня.

«В процессе преследования сотрудники ГИБДД при помощи светозвуковой сигнализации, установленной на патрульном автомобиле, неоднократно требовали у водителя остановиться. В районе дома № 15 по улице Мичурина транспортное средство было остановлено. Водителем оказался гражданин 1969 года рождения, который управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины составили административный материал по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства). Амурчанин также будет привлечен к ответственности за управление авто в состоянии опьянения.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 909

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • 123654

    123654
    1 час назад

    По Игнатьевскому и улице Дорожников, еси че.

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