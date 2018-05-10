В Амурском медколледже фантомам промывали желудок и ставили уколы

В Амурском медицинском колледже прошел конкурс профессионального мастерства среди медсестер области. Специалисты младшего медперсонала демонстрировали навыки и умения повседневной работы. Им помогали специальные тренажеры – фантомы частей тела, внутренних органов и даже фантом взрослого человека. В новом формате конкурс проводился впервые за всю историю амурского здравоохранения .

44 медицинские сестры из 40 лечебных учреждений Приамурья демонстрировали знания, навыки и умения в теоретической и практической части конкурса – все то, что ежедневно им необходимо в повседневной работе. Сначала медсестры прошли тестирование на знания по специальности «Сестринское дело», включая неотложные состояния.

Затем был этап практических манипуляций. Для этого им были предоставлены все необходимые тренажеры-фантомы симуляционного центра Амурского медицинского колледжа.

«Все, что касалось практических навыков, все тренажеры были предоставлены: для внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций, для промывания желудка и кишечника. Артериальное давление измеряли на статистах. Мы взяли простейшие манипуляции, которыми должна владеть любая медицинская сестра любого отделения, ранга или статуса», – рассказали в учебном заведении.

В составе жюри – преподаватели АМК и главные медсестры лечебных учреждений Благовещенска и Амурской области. Ограничений по возрасту и стажу работы по специальности оргкомитет конкурса не устанавливал. Одна из участниц трудится палатной медицинской сестрой терапевтического отделения в больнице одного из городов Амурской области всего 10 месяцев. А самая опытная из конкурсанток имеет стаж 37 лет. В подобном формате конкурс проводится впервые за всю историю амурского здравоохранения, заявили в региональном минздраве. В том числе это связано с аккредитацией, которую в будущем придется проходить тем же медсестрам.

«Аккредитация – это допуск к профессиональной деятельности. То есть помимо диплома специалист должен иметь аккредитационные документы. Есть несколько этапов аккредитации. С 2016 года ее проходят выпускники вузов, с 2018 года на аккредитацию выходят выпускники среднеспециальных учреждений. То есть помимо диплома специалиста нужно обратиться в аккредитационную комиссию и пройти процедуру аккредитации. Она будет проходить точно так же, как мы сегодня проводили наш конкурс. Мы специально выбрали эту форму, чтобы медицинские работники, уже работающие, могли посмотреть, что она собой представляет. С 2019 года на аккредитацию выходят работающие специалисты, прошедшие профессиональную переподготовку: например, фельдшеры, желающие работать медсестрами. С 2021 года аккредитацию будут проходить все остальные работающие специалисты. Меняется форма документа, который дает ему право заниматься профессиональной деятельностью», – рассказали в Амурском медицинском колледже.

Что касается прошедшего конкурса, то все медсестры справились с заданиями и получили сертификаты участников. Имя победителя собираются озвучить в пятницу, 11 мая, во время торжественной церемонии в Общественно-культурном центре, посвященной Международному дню медсестры.