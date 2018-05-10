В Благовещенске российские и китайские школьники наведут порядок в виртуальном городе

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В понедельник, 14 апреля, в Благовещенске состоится международный чемпионат по компьютерной игре «ЖЭКА: Чистый город». В нем примут участие школьники из Благовещенска и Хэйхэ в возрасте от 13 до 14 лет.

Чемпионат организует администрация Благовещенска и Народное правительство города Хэйхэ при поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Открытие и проведение международного чемпионата «ЖЭКА: Чистый город» пройдет в благовещенской гимназии № 25.

В ходе чемпионата обучающиеся будут соревноваться индивидуально. Каждый участник должен за 30 минут пройти этапы нового уровня компьютерной игры «ЖЭКА: Чистый город», привести виртуальный город в порядок: очистить территорию города от мусора, благоустраивать, строить мусоросортировочные комплексы, бороться с нелегальными свалками и прививать экологическую культуру его жителям.

Победителей чемпионата определят по количеству набранных баллов. Торжественная церемония награждения победителей пройдет во вторник, 15 мая, в Центре эстетического воспитания детей имени Белоглазова в Благовещенске.

Как отмечают в министерстве ЖКХ Амурской области, игра «ЖЭКА: Чистый город» разработана по инициативе государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Игра «ЖЭКА: Чистый город» дает возможность школьникам получить новые знания в области жилищно-коммунального хозяйства, правил обращения с твердыми коммунальными отходами, а также приобрести другие полезные навыки, необходимые для безопасной и комфортной жизни в современной городской среде. Игра переведена на несколько иностранных языков и доступна для установки на мобильные и портативные устройства на платформах Apple и Android. Скачать и пройти все уровни новой обучающей игры «ЖЭКА: Чистый город» можно на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ.