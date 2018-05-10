В благовещенскую колонию пытались передать наркотики с помощью арбалета

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В Благовещенске пресекли попытку передачи крупной партии наркотиков в исправительную колонию № 8. При этом злоумышленники использовали арбалет.

Инцидент произошел вечером 30 апреля. Часовой одного из постов сообщил об автомобиле, который остановился рядом с колонией. Из машины вышли двое граждан. Они выстрелили из арбалета в сторону ограждения, сели в авто и уехали.

Впоследствии сотрудники колонии обнаружили две стрелы с прикрепленными к ним свертками. Как показало проведенное исследование, внутри свертков было гашишное масло. Общая масса «дури» составила более 89 граммов, что является крупным размером, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.