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сегодня, 16:28 3

В благовещенскую колонию пытались передать наркотики с помощью арбалета

В благовещенскую колонию пытались передать наркотики с помощью арбалета
Фото: 28.fsin.su

В Благовещенске пресекли попытку передачи крупной партии наркотиков в исправительную колонию № 8. При этом злоумышленники использовали арбалет.

Инцидент произошел вечером 30 апреля. Часовой одного из постов сообщил об автомобиле, который остановился рядом с колонией. Из машины вышли двое граждан. Они выстрелили из арбалета в сторону ограждения, сели в авто и уехали.

Впоследствии сотрудники колонии обнаружили две стрелы с прикрепленными к ним свертками. Как показало проведенное исследование, внутри свертков было гашишное масло. Общая масса «дури» составила более 89 граммов, что является крупным размером, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    к успеху шли

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Да это один поймали, а сколько дошло до адресата.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Да уж..."восьмерка" - цитадель, там и муха не проскочит, а все что ЗЕКУ нужно там есть ))))

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