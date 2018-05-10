В День Победы такси Благовещенска возили ветеранов бесплатно

Фото: областное министерство транспорта

В Благовещенске ветераны Великой Отечественной войны во время празднования Дня Победы бесплатно воспользовались услугами такси. Акция была проведена по инициативе одного из предпринимателей города.

Бесплатный провоз ветеранов на такси 9 Мая – это многолетняя традиция в Благовещенске. Этот же предприниматель организовал перевозку маломобильных групп населения. При перевозке пассажиров водители оказывают помощь по их посадке и высадке.

Для того чтобы воспользоваться такой услугой, при заказе такси по телефону 333-111 необходимо уведомить диспетчера о необходимости специально оборудованного автомобиля. Стоимость поездки для маломобильных групп населения не увеличивается, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта.