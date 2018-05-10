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В День Победы такси Благовещенска возили ветеранов бесплатно

В День Победы такси Благовещенска возили ветеранов бесплатно
Фото: областное министерство транспорта

В Благовещенске ветераны Великой Отечественной войны во время празднования Дня Победы бесплатно воспользовались услугами такси. Акция была проведена по инициативе одного из предпринимателей города.

Бесплатный провоз ветеранов на такси 9 Мая – это многолетняя традиция в Благовещенске. Этот же предприниматель организовал перевозку маломобильных групп населения. При перевозке пассажиров водители оказывают помощь по их посадке и высадке.

Для того чтобы воспользоваться такой услугой, при заказе такси по телефону 333-111 необходимо уведомить диспетчера о необходимости специально оборудованного автомобиля. Стоимость поездки для маломобильных групп населения не увеличивается, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта.

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#соцзащита #транспорт

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    400 рублей до микрорайона после парада

  • MAX18y

    MAX18y
    2 часа назад

    Информация вовремя

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    А нужно возить бесплатно ветеранов ВОВ каждый день.

  • Дрын

    Дрын
    2 часа назад

    Сколько у нас ветеранов ВОВ? Несколько человек. И сколько их таксисты перевезли? Думаю ни одного, так как их возят родные на личных машинах. Так что нам лапшу вешают о благотворительности!

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