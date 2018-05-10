«Такси 5», «Статус: Обновлен», «Истерия»: кинопремьеры недели

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В четверг, 10 мая, в Благовещенске стартовали пять кинопремьер. Горожане могут посмотреть следующие фильмы: «Статус: Обновлен», «Анон», «Истерия», «Такси 5», «Редкая бабочка». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках в кино.

Статус: Обновлен

Мы оцениваем друг друга по количеству подписчиков и гоняемся за лайками, чтобы обрести популярность. Кайл живет точно так же, не выпуская из рук телефон, а из-под ног – скейт. Неожиданно ему достается новый смартфон с уникальным приложением – теперь любой опубликованный им пост воплощается в реальность. Счастливчик обретает даже больше, чем мог себе представить, но быть в эпицентре мира, оказывается, не так-то легко…

Актеры: Росс Линч, Оливия Холт, Харви Гильен, Кортни Итон. Режиссер: Скотт Спир.

Фильм покажут в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова» и в ДК Профсоюзов.

Анон

Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…

Актеры: Клайв ОуэнАфия Беннетт, Джеймс Там. Режиссер: Эндрю Никкол.

Посмотреть фильм можно в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова» и кинокомплексе «Благовещенск».

Истерия

Бывший пациент клиники для душевнобольных возвращается в роскошный особняк, доставшийся ему после смерти родителей. В этом доме прошло все его детство, и с ним связано много ярких воспоминаний. Но со временем в доме начинают происходить странные и пугающие вещи. Или это все — в его голове?

Актеры: Тофер Грейс, Дженезис Родригез, Патришия Кларксон, Каллэн Мулвей, Робин Томас. Режиссер: Дэннис Илиадис.

Картину покажут в кинотеатре «Премиум» и ДК Профсоюзов.

Такси 5

Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari. Чтобы остановить их, Маро, суперкопу и суперводителю, приходится объединиться с племянником Даниэля. Парню досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.

Актеры: Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Бернар Фарси. Режиссер: Франк Гастамбид.

Фильм можно посмотреть в ТРЦ «Острова», АОДНТ, ОКЦ, ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», «Харбине».

Редкая бабочка

Овдовевший учитель Алан и его сын-подросток Фин влюбляются в новую соседку, Эвелин. Мучаясь от ревности и тоскуя по матери, Фин направляет свой гнев на отца, который мешает его первой любви и не хранит верность покойной жене. В этой истории они оба ощутят силу любви и страсти. Правда, самой женщине, этого всего не надо. Когда-то она была примой бурлеска и повышенного внимания со стороны сильной половины человечества, у неё было выше крыши. В данный момент, Эвелин отошла от дел, решила пожить в тихой, спокойной обстановке и начала заниматься разведением цветов. Пока её мысли крутятся вокруг нежных лепестков, мысли отца и сына направлены в её сторону. Конфликт начался после того, как Эл и Фил узнали, что борются за любовь одной и той же женщины. Эта конкуренция вернула обоим воспоминания о смерти матери Фина.

Актеры: Мелисса Джордж, Ивен Лесли, Эд Оксенбульд, Софи Лоу. Режиссер: Присцилла Камерон.

Увидеть фильм можно в киноцентре «Благовещенск».

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