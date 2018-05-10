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сегодня, 15:50 1

Амурчан просят помочь семье с детьми, пострадавшей от пожара

Амурчан просят помочь семье с детьми, пострадавшей от пожара
Фото: weproject.kz

Администрация Райчихинска просит неравнодушных амурчан оказать помощь погорельцам. Люди остались без жилья и вещей из-за пожара, произошедшего 30 апреля. В семье трое маленьких детей. Ребятишкам нужна любая одежда и обувь.

Мама детей пострадала при пожаре, женщина получила ожоги. В настоящее время она проходит лечение в ожоговом отделении областной больницы. Ожоги лица получила и ее пятилетняя дочь. Девочка и двое ее братьев трех и шести лет в настоящее время находятся с отцом. Глава семьи своими силами восстанавливает дом, пострадавший от пожара.

Как рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в администрации города, семье помогли материалами для ремонта, выделили единовременное пособие. Администрация Райчихинска примет любые детские вещи – одежду и обувь для разных сезонов, игрушки, а также постельные принадлежности и средства личной гигиены. Сбор проводится по адресу: Райчихинск, улица Победы, 3, кабинет 10. Вещи принимают с 8:00 до 17:00 в рабочие дни.

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#дети #пожары #Райчихинск

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    А как передать с Благовещенска?

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