Амурчан просят помочь семье с детьми, пострадавшей от пожара

Фото: weproject.kz

Мама детей пострадала при пожаре, женщина получила ожоги. В настоящее время она проходит лечение в ожоговом отделении областной больницы. Ожоги лица получила и ее пятилетняя дочь. Девочка и двое ее братьев трех и шести лет в настоящее время находятся с отцом. Глава семьи своими силами восстанавливает дом, пострадавший от пожара.

Как рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в администрации города, семье помогли материалами для ремонта, выделили единовременное пособие. Администрация Райчихинска примет любые детские вещи – одежду и обувь для разных сезонов, игрушки, а также постельные принадлежности и средства личной гигиены. Сбор проводится по адресу: Райчихинск, улица Победы, 3, кабинет 10. Вещи принимают с 8:00 до 17:00 в рабочие дни.