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Амурчанин толкнул сотрудницу полицию, пытавшуюся пресечь торговлю алкоголем

Амурчанин толкнул сотрудницу полицию, пытавшуюся пресечь торговлю алкоголем
Фото: DonDay

Житель села Тамбовки несколько раз толкнул сотрудницу полиции, которая пыталась пресечь незаконную реализацию алкогольной продукции. По данным следствия, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии.

Следственный отдел по Тамбовскому району возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя села Тамбовка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как установили следователи, 4 мая 2018 года в Тамбовке подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения около одного из домов по улице Калининской. Он несколько раз толкнул сотрудницу полиции, которая находилась при исполнении своих должностных обязанностей и занималась пресечением незаконной реализации алкогольной продукции, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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