Очевидцы: в Тынде неизвестные повредили автомобиль, скатив с горы валун
В социальных сетях появилась информация о происшествии с автомобилем в Тынде. По сведениям очевидцев, неизвестные повредили легковушку валуном, скатив его с горы.
Инцидент произошел во дворе дома № 21 по улице Красная Пресня. Судя по кадрам, пострадала легковушка Toyota Passo. На машине видны вмятины.
ИА «Амур.инфо» обратилось в пресс-службу УМВД России по Амурской области. Комментарий правоохранителей будет опубликован позже.
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