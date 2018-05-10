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сегодня, 14:56 0

Очевидцы: в Тынде неизвестные повредили автомобиль, скатив с горы валун

Очевидцы: в Тынде неизвестные повредили автомобиль, скатив с горы валун
Фото: vk.com/vtynde

В социальных сетях появилась информация о происшествии с автомобилем в Тынде. По сведениям очевидцев, неизвестные повредили легковушку валуном, скатив его с горы.

Инцидент произошел во дворе дома № 21 по улице Красная Пресня. Судя по кадрам, пострадала легковушка Toyota Passo. На машине видны вмятины.

ИА «Амур.инфо» обратилось в пресс-службу УМВД России по Амурской области. Комментарий правоохранителей будет опубликован позже.

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#происшествия #транспорт #Тында

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