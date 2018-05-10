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В Амурской области за день в автоавариях погибли два человека

В Амурской области за день в автоавариях погибли два человека
Фото: www.vashamashina.ru

В Амурской области 9 мая произошло три ДТП, в которых пострадали и погибли люди. На автодороге между Белогорском и пгт Серышево погиб пешеход. В Магдагачинском районе при опрокидывании автомобиля один человек погиб, один получил травмы. В Белогорске водитель сбил женщину.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, случившегося вечером 9 мая. На 21 километра автодороги Белогорск – Серышево автомобилист совершил наезд на пешехода. Мужчина 1988 года рождения скончался на месте происшествия.

В этот же день утром в Магдагачинском районе съехал с дороги и опрокинулся автомобиль. Травмы, полученные водителем, оказались несовместимыми с жизнью. Женщину-пассажира 1989 года рождения с места аварии увезли в больницу. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

9 мая около 23 часов в Белогорске автомобилист совершил наезд на женщину 1979 года рождения. Она переходила проезжую часть. Пострадавшую увезли в лечебное учреждение. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение водителя.

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#ДТП

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